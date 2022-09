UNFV: egresados de Medicina no pueden ser contratados por el Minsa por demora en entrega de título

Las protestan contra la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) continúan. En esta oportunidad, los egresados de Medicina denunciaron que no pueden ser contratados por el Ministerio de Salud (Minsa) a raíz de que la casa de estudios superiores no les entrega su título de posgrado.

CAS COVID a CAS

Son 15 médicos egresados de la UNFV quienes trabajaron durante la pandemia en la atención cercana a pacientes con coronavirus en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. Con la aprobación del proyecto de ley que autoriza, excepcionalmente y por única vez, el cambio de contrato CAS-COVID a contrato CAS al personal asistencial en el sector salud, en el marco de la emergencia sanitaria, se verían beneficiados, pero esto no sucedió.

“Para ser contratados como CAS-COVID, nos pidieron título o constancia de egresado . Así entramos. Somos médicos especialistas con constancia de haber acabado la especialidad. Ahora, nos dicen que para pasar automáticamente a CAS debemos tener el título, pero no lo tenemos por la demora de la UNFV”, señaló ante La República una doctora que prefiere mantener su nombre en anónimo por miedo a represalias.

Personal de salud pasó de ser CAS-COVID a CAS por la aprobación de una ley en el Congreso. Foto: composición de Jazmin Ceras/LR

PUEDES VER: Egresados de la UNFV denuncian que deben cursar un año más de carrera por cambio de malla curricular

Demora en entrega de notas

La médica refirió que la UNFV estuvo cerrado durante los primeros años de pandemia por COVID-19. En este 2022, reinició una atención parcial en la oficina de posgrado. No obstante, no obtiene una solución a su situación.

“Nos dicen: ‘Sus notas del 2018 (fecha de egreso) están desde febrero 2020 en Rectorado’. No le dan trámite; y, cuando llamas, no te contestan; vas, y no te atienden. Solo el vigilante tiene comunicación con ellos”, sostuvo.

Este retraso en la entrega de notas los afecta directamente e impide que su modalidad de trabajo cambie. “El hospital, por no dejarnos sin trabajo, nos está contratando por servicio por terceros, pero estamos perdiendo muchos beneficios de un contrato fijo”, reportó.

Intervención del Congreso o Minsa

Los especialistas del Hospital Nacional Hipólito Unanue y egresados de la UNFV piden la intervención del congresista César Revilla (Fuerza Popular), autor de uno de los proyectos que tienen relación con el cambio de modalidad de CAS-COVID a CAS; o del ministro de Salud, Jorge López.

“Este problema es por la Villarreal, porque demora muchísimo en dar los títulos. Nos están quitando este beneficio. He escrito al congresista, a sus redes, al correo del Congreso. Estamos perdiendo este contrato. Lo que debería pasar es que el congresista emita un documento donde señale nuestro pase automático con la condición de regularización los papeles o que el ministro hago lo propio (sic) ”, finalizó.

UNFV: ¿por qué estudiantes y egresados protestan?

Alrededor de 300 egresados de la UNFV afirman que desde 2019 no han recibido sus bachilleres. Denuncian que, pese culminar los cinco años de estudios, esta universidad les pide cursar uno o dos años más de carrera por el cambio de la malla curricular. Mismo panorama ocurre con los estudiantes que llevaron un posgrado, ya que siguen sin obtener sus registros de nota y, por ende, no han conseguido su título.

Otro grupo expone la falta de profesores en diferentes cursos y que no conocen sus calificaciones desde que comenzaron sus estudios. Por ese motivo, tienen que matricularse a ciegas sin saber si aprobaron o no el curso.

La Sunedu anunció que revisará el trabajo que realizan las universidades públicas y privadas respecto al otorgamiento de los grados académicos de maestro y doctor.