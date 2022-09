Beca Chevening 2022: ¿cómo estudiar una maestría en el Reino Unido totalmente gratis?

Le beca Chevening es una subvención de alcance internacional financiada por el Gobierno de Reino Unido. A través de este programa, los ganadores podrán estudiar durante un año una maestría en el país europeo con los gastos cubiertos en su totalidad.

El programa también promete a los ganadores ser parte de una comunidad de más de 50.000 exalumnos provenientes de todo el mundo.

Conoce aquí todas las fechas del proceso de selección. Foto: Chevening.org

¿Qué cubre la beca Chevening 2022?

La subvención incluye el pago de las tasas de matrícula, viajes de ida y vuelta del país de residencia, una asignación económica (al llegar y al retornar), el costo de la visa y un estipendio personal mensual para cubrir gastos de alojamiento y manutención.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Si deseas postular a la edición 2022 de la beca Chevening, debes cumplir con los siguientes requisitos :

Ser ciudadano peruano.

Contar con un grado de educación superior (bachiller, licenciatura, etc.).

Tener dos años mínimo de experiencia laboral (las prácticas preprofesionales también cuentan).

Comprometerse en regresar al Perú y quedarse por lo menos dos años cuando culmine la beca.

Perú es uno de los países seleccionados para que sus residentes puedan postular a la beca Chevening. Foto: Chevening.org

¿Cuál es el proceso de selección?

El proceso de postulación y selección de la beca Chevening dura un mínimo de ocho meses. La convocatoria inició el 2 de agosto, y el 2 de noviembre será la evaluación de todos los candidatos.

Entre noviembre y diciembre de este año, los comités independientes evaluarán las solicitudes que han pasado el primer filtro. Los puntajes y clasificaciones se transmitirán luego a las embajadas británicas de cada país.

A inicios de 2023, las embajadas entregarán una lista corta de aquellos que pasaron a la etapa de la entrevista. Aproximadamente entre febrero y abril, se solicitará a los candidatos preseleccionados que presenten dos referencias y sus documentos que certifiquen su educación superior.

Finalmente, en junio, se anunciarán a los postulantes que aprobaron la etapa de la entrevista, los cuales deberán enviar hasta el 13 de julio de 2023, por lo menos, una confirmación de aceptación por parte de alguna universidad de Reino Unido. Las clases comenzarán entre septiembre y octubre del próximo año.

Recibirás actualizaciones sobre el estado de tu solicitud en cada paso del proceso de selección y podrás verificar el estado de la misma de manera online.

Debido a la gran cantidad de postulaciones que se reciben cada año, no podrás tener una respuesta individual por parte del programa o comentarios en el caso de no ser seleccionado. La embajada del Reino Unido en el Perú no está facultada para absolver consultas sobre este tema.

¿Hasta cuándo puedo postular?

Si quieres postular a la beca Chevening 20022 y estudiar una maestría en el Reino Unido con todos los gastos pagados, debes hacerlo antes del 1 de noviembre de este año. Para más información hacer clic aquí.