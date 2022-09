Hallan cadáver de una joven tras incendio de su vivienda en SJL: familiares sospechan de un atentado

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

Una mujer fue hallada muerta, en horas de la mañana del último martes, luego de incendiarse el terreno que ocupaba en el A. H. Chavín de Huantar, en San Juan de Lurigancho.

La fémina —según su tía— había contado en varias oportunidades a su entorno que recibía amenazas por parte del padre de su pareja, el mismo que se oponía a que mantuvieran una relación amorosa.

“Nos gustaría que se haga justicia porque a mi sobrina se le ha encontrado atada de manos y pies con alambres. Nosotros tenemos temor porque quién habría acabado con su vida es alguien peligroso”, denunció una tía de la víctima.

Extraña escena

El terreno baldío donde fue hallado el cuerpo se incendió al promediar la 1 a. m. del último martes. Los vecinos pensaron que se trataba de un hecho común, pues no escucharon gritos de auxilio. Tras apagar las llamas, al día siguiente, se percataron de que al interior se encontraba el cadáver de una mujer y dieron aviso a las autoridades.

“Ella iba ocasionalmente a esta zona, el lugar donde fue encontrada era su terreno”, indicó la familiar de Angie.

Dadas las extrañas circunstancias de su muerte, la comisaría 10 de Octubre derivó el caso al departamento de criminalística de la Depincri. Las autoridades no descartan que el cuerpo haya estado al interior sin vida antes de los hechos.

Amenazas constantes

La víctima había conversado con una amiga días antes acerca del temor que sentía al recibir constantes amenazas de muerte por parte de familiares de su pareja. Una relación que no era consentida habría desencadenado el fatal desenlace.

“Ella tenía un enamorado y el papá de él no quería que estén juntos, al parecer no estaba de acuerdo con esta unión y la amenazaba. Las amenazas venían desde hace unos meses, pero no pensamos que se iban a concretar”, relató su pariente.

La mujer, quien era el soporte de su familia, deja en el dolor a sus padres y familiares. Ellos exigen justicia y hallar al asesino.

“Queremos que se abra una investigación y se haga justicia por mi sobrina”, pidió su tía.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).