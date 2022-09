COVID-19: ¿por qué hay personas que no se enferman a pesar de no estar vacunadas?

A pesar de no tener las dosis completas en pleno 2022, existe un grupo de personas que pareciera que son inmunes a la COVID-19, debido a que nunca presentaron ni fiebre ni la pérdida del olfato o gusto, ni ningún otro síntoma característico de este virus. Es así que esta situación suele ser aprovechada por ciertas agrupaciones antivacunas que afirman que no es necesario inocularse.

Por ello, en esta nota de La República resolvemos esta y muchas más dudas sobre este tema. Sigue leyendo.

¿Por qué hay personas que no presentan síntomas a pesar de no estar vacunadas?

De acuerdo a una entrevista de Andina a Natalia Vargas Herrera, infectóloga del Instituto Nacional de Salud (INS), este tipo de acasos suelen ser excepcionales y podrían darse por cuatro razones.

Una de ellas es que se trate de alguien que sí se llegó a contagiar con coronavirus, pero que es asintomático. Cabe resaltar que durante la primera semana de septiembre hubo 611 millones de casos positivos, de los cuales 4.5 millones eran peruanos y “de estas personas, un porcentaje importante ha tenido COVID-19, pero nunca lo llegó a saber”.

“La probabilidad de que estas personas no vacunadas no hayan contraído el COVID-19 nos indica que, definitivamente, estamos frente a un grupo asintomático”, añadió la experta a Andina.

Genética

Durante la primera ola, periodo en el que no existían las vacunas, se registraron personas que, a pesar de que estuvieron abiertamente expuestas por diferentes razones, no se llegaron a infectar. Ese podría ser el caso de aquellos que tuvieron que cuidar de sus familiares enfermos.

Ante este panorama, la infectóloga indicó que existen individuos que nacen con ciertas alteraciones genéticas que impiden o disminuyen la posibilidad de adquirir ciertas infecciones.

“Es importante decir que no se sabe en qué personas se da este tipo de alteraciones genéticas y en quienes no, por lo cual no debemos confiarnos en que si hasta la fecha no tuvimos COVID-19 somos una de esas personas, porque esto es poco común”, agregó.

Carga viral

La segunda razón por la que este grupo no se enfermara o contagiara se debería a que no han estado rodeados a una elevada carga viral; sin embargo, para la especialista esto podría ser considerado como poco probable dado que, actualmente, ya no existen medidas de bioseguridad tan estrictas y un gran porcentaje de pobladores realiza sus actividades sin mascarilla y otro tipo de barreras que evitan la propagación del virus.

Inmunidad cruzada

En este caso es importante resaltar que existe una gran variedad de tipos de coronavirus que poseen una composición genética bastante similar al SARS-CoV-2. Por lo que existe la posibilidad de que un grupo de ciudadanos se haya contagiado antes con estas variedades sin saberlo y a la hora de contraer COVID-19 este no tuvo consecuencias muy graves en su organismo.

“Tenemos que saber que existen cientos de tipos de coronavirus. De estos cientos son siete los que van a afectar o infectar al ser humano. Y de esos siete, cuatro van a causar el resfrío común. Una gran cantidad de personas a lo largo de su vida probablemente se han expuesto a estos coronavirus, que tienen una composición genética muy parecida al SARS-CoV-2 y han creado defensas hacia él”, dijo.