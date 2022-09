12% de docentes UNSA pidieron dinero para investigar, pero nunca iniciaron

Se retomaron las clases presenciales con un porcentaje importante ¿Cómo se ha dado este retorno?

El regreso a la presencialidad ha sido muy complicado en nuestra universidad y en otras después de dos años. Los profesores tuvieron que hacer un esfuerzo grande para hacer todo virtual.

Los alumnos también...

También ha sido complicadísimo. Por diferentes razones. Al final se ha impuesto la razón, en las pruebas PISA que se han hecho en el 2021 entre los estudiantes de quinto de secundaria, el Perú ha disminuido notablemente su rendimiento en lectura y matemáticas. Eso también tiene que haber pasado en los años universitarios (…) Es posible que, a fin de año, estemos al 100%, pero lo seguro es que el año 2023, vamos a retornar a la presencialidad.

¿Qué problemas subsisten para que se llegue a ese 100%?

En parte es el problema humano, recordemos que la virtualidad ha dado ventajas a todos, incluidos los profesores que no tienen que trasladarse a la universidad, pueden tener mucho menos gastos y más ventajas personales en parte. Es cierto que, en dos años, la universidad ha sido abandonada en general por todos, y se han deteriorado algunas cosas; por otro lado, se compraron equipos de investigación que aún no han sido puestos adecuadamente.

¿Hay déficit de infraestructura para algunas carreras?

En algunos casos, para los equipos útiles para investigación y docencia, no se ha dispuesto para infraestructura. Son pocos, pero existen. Es una parte que tenemos que corregir.

En cuánto al rendimiento académico, decía que lo más probable es que el bajo rendimiento de los escolares también se repita en los universitarios...

Hubiera sido bueno que como universidad y otras, se evalué el rendimiento y hubiéramos encontrado lo mismo.

¿Se puede hacer un estudio así?

Sí, se podría hacer, pero tampoco puedo asegurar (…) Soy médico y ahí sí puedo afirmar con toda seguridad que los médicos no se pueden formar en la vía virtual. En los últimos años, han perdido muchísimo de la experiencia que se gana con los pacientes en los hospitales. En ingeniería debe ser parecido.

¿Están planificando algo para tratar de nivelarlos?

No existe un programa en la universidad como para poderlos incorporar. Porque ya el estudiante sale de la universidad a buscar su vida, ir a trabajar, capacitarse. Es difícil volverlo a capacitar, por eso digo que hemos perdido ese tiempo.

Hace unos días anunció un presupuesto de 200 millones de soles para obras ¿ cómo se invertirá?

La universidad tiene S/ 326 millones por fuentes de financiamiento para el 2022. De recursos ordinarios S/ 204 millones, es todo lo que nos da el Estado. Alcanza para sueldos y algunos bienes y servicios. No nos da para ninguna otra cosa, como recursos directamente recaudados, tenemos S/58 millones. Nos ayuda el canon, sobrecanon que para este año fue de 56 millones de soles.

Hay trascendidos de docentes que aseguran haber pedido presupuesto para acceder a los fondos concursables, pero no se les aceptó ¿es cierto?

Cuando llegamos a la gestión había como 1.700 proyectos de investigación, de los cuales el 12% se ha anulado porque no se ha cumplido o no han empezado ni siquiera a investigar, se ha devuelto el dinero (aclara que el dinero ya fue reprogramado). Un 10% está en problemas porque los investigadores no han cumplido, los trabajos estan parados. Se debe decidir si devuelven el dinero o se les abre un proceso judicial, porque ese fondo es del Estado. Solo se ha gastado un 30% de todo ese dinero. Las reglas de juego han cambiado, los investigadores que están en problemas y aquellos que están en otros proyectos ya no pueden entrar en nuevos proyectos... Ya no vamos a financiar todo, solo va a ser investigación, trabajos, libros y tesis de pregrado y posgrado.

Más allá de la inversión que ya anunció, ¿se encuentran en problemas económicos?

Bueno, siempre hay problemas porque los decanos, docentes, trabajadores piden cosas. Por primera vez en la historia de la universidad atendimos un pliego de reclamos. Hemos hecho aumentos a la línea Unsa, a sus bonificaciones de diciembre. Los recursos que tenemos se tratan de invertir lo mejor que se puede, pero no nos sobra dinero para hacer muchas cosas.

Anunció que se va a revisar la malla curricular ¿será en todas las carreras?

Hemos declarado en el Consejo Universitario que todo el año 2023 se va a dedicar a hacer una reforma curricular en todos los programas de la universidad. Significa que hay cosas nuevas en las carreras que se deben incorporar. Toda la universidad entra en una revolución académica, nunca hubo eso.

¿Quién va a estar a cargo?

Hay una comisión que el vicerrectorado académico ha formado, pero a la vez cada facultad tiene que formar sus comisiones para reforma curricular y después esperamos tener excelencia académica, mejor investigación.❖