“Son 3 peruanos que han muerto; no son animales”: comuneros fallecen en mina de Sierra Metals

En horas de la tarde del último 11 de setiembre se produjo un derrumbe subterráneo dentro del área de explotación de la minera canadiense Sierra Metals, la cual opera en el sector de Yauricocha, Yauyos, Lima. Tres trabajadores perdieron la vida y uno resultó herido como consecuencia de la avalancha de lodo.

“ Son tres peruanos que han muerto. No son animales, no son perros ni gatos, son comuneros, personas que tienen familia. Todas las autoridades están calladas, no los supervisan”, exclamó a Exitosa una de las comuneras representantes del centro poblado de San Lorenzo de Yauli.

De acuerdo con el testimonio de la entrevistada, esta empresa vendría incumpliendo los acuerdos establecidos anteriormente con la población. Asimismo, la ciudadana expuso que, horas antes del derrumbe, representantes de Sierra Metals no asistieron a una reunión convocada por la comunidad.

“Nosotros no es que estemos en contra de la mina, pero los hechos los están probando que no es una minera responsable. Si no cumple con el pueblo, menos va a cumplir con esos trabajadores. Lo venimos diciendo hace meses, no es una empresa responsable”, añadió la pobladora.

En esa línea, la mujer denunció que los pobladores están prohibidos de acercarse al campamento para poder vigilar si la compañía está respetando los acuerdos que tiene con los lugareños. “No podemos, ni siquiera siendo comuneros, subir a esa operación y tomar fotos porque no nos permiten”, señaló.

Ante este panorama, este lunes 12 de setiembre, la empresa extranjera informó acerca de estos sucesos mediante un comunicado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Además, anunció que sus operaciones quedarán suspendidas temporalmente.

“Sierra Metals lamenta informar que aproximadamente a las 4.00 p. m., hora de Lima, el domingo 11 de setiembre del 2022, hubo un incidente de deslizamiento de lodo en su mina subterránea Yauricocha, ubicada en Perú. Como resultado, tres empleados contratistas perdieron la vida y uno resultó herido”, se lee en el mensaje.