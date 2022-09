A casi 3 años de la deflagración en VES, víctimas aún demandan justicia: “Seguimos en pie de lucha”

Han pasado dos años y nueve meses desde que la deflagración en el distrito de Villa El Salvador ocasionó la muerte de 34 personas y dejó 18 heridos. Sin embargo, hasta la fecha, los afectados y deudos aún no hallan justicia ni a los responsables de la tragedia.

En diálogo con La República, Marianela Lizeta Huamán, quien representa a un grupo de familias afectadas por la explosión, denunció que las investigaciones sobre el suceso están truncadas luego de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador recomendara archivar el caso por no haber encontrado acción de dolo.

“Han pasado casi tres años, pero no tenemos justicia. Lo que demandamos aquí es que el proceso no lo archiven y que no vaya lento. Es lo que queremos, porque obviamente queremos justicia para todos, tanto para los 34 fallecidos como para los 11 sobrevivientes y 7 heridos”, manifestó.

Del mismo modo, afirmó que la ayuda brindada inicialmente por la Municipalidad de Villa El Salvador es insuficiente. Huamán comentó que si bien la alcaldía los apoya con las cremas dermatológicas, dichos aportes se dan de manera esporádica y no cubre con los gastos que exige la recuperación de las heridas por las quemaduras.

“La municipalidad, cuando viene con esas cremas para poder darles a los chicos, los trae después de cuatro, cinco o seis meses, cuando las persona ya las adquirió. No se puede esperar. Cada (cierto) tiempo hay que estar constante con la rehabilitación y de verdad no es justo que sean burlados de esa manera”, indicó.

Ante el desamparo e indiferencia de las autoridades, Lizeta Huamán detalló que un grupo de vecinos está saliendo a las calles a exigir justicia y realizan plantones en la cuadra. También, se acercan a las instalaciones del Ministerio Público y de la alcaldía de Villa El Salvador.

Un grupo de familiares protestaron en la explanada de la Municipalidad de Villa El Salvador. Foto: Vecinos -Deflagración/Facebook

No obstante, María Lizeta acotó que los familiares afectados poco a poco están desistiendo de la demanda. Incluso, detalló que algunos de ellos se sienten amenazados por agentes que serían de la municipalidad, presidida hasta este año por Kevin Íñigo.

“Nosotros nos empujamos, nos damos valentía. Entre nosotros nos ayudamos. Pero, de verdad, es algo muy trágico porque ahora los vecinos ya no quieren salir a reclamar porque han sido amenazados, amedrentados por seguir reclamando. Sin embargo, esto no puede quedar impune”, declaró a La República.

María Lizeta es una de las siete personas heridas de la deflagración. El fuego alcanzó su brazo izquierdo, lo que le provocó una quemadura. Ella, además, fue la tía del niño héroe que falleció al proteger a su mascota de la explosión.

Vecinos organizan actividad pro fondos para damnificados

Para este sábado 17 de septiembre, los familiares de las víctimas de la deflagración están organizando una actividad pro fondos y así reunir dinero para el tratamiento de los sobrevivientes de la explosión.

En ese sentido, María Lizeta hace un llamado al público para que asista al evento, en el que se ofrecerá la venta de chuletas a la parrilla. Esta se realizará en el cruce de las avenidas Mariano Pastor Sevilla y Villa del Mar, lugar donde ocurrió la tragedia el 23 de enero de 2020, a las 11 a. m.