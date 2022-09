Piura: alcalde recepcionó obras en mal estado para beneficiar a su partido político

El alcalde La Municipalidad Provincial de Sullana, Power Saldaña, adjudicó 4 obras públicas, a candidatos del movimiento político Contigo Región, las cuales registraron deficiencias tras su culminación; sin embargo, fueron recepcionadas.

Gremios de la sociedad civil denunciaron que la obra de rehabilitación del camino El Partidor-Bella Esperanza-Nuevo Horizonte registró grietas y alteraciones sobre su expediente técnico. Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa CARPEM E.I.R.L., Pedro Enrique Alama Farfán, candidato a consejero por la provincia de Piura con el “Reloj”.

El Colectivo Vigilia Ciudadana cuestionó la entrega de obras que habría realizado la Municipalidad de Sullana, para favorecer a un grupo político. Advirtió que estos hechos perjudican a la población, principalmente, y contribuyen a la percepción de corrupción en las entidades del Estado.

Por su parte, el alcalde Power Saldaña señaló no haber tenido injerencia en la entrega de los contratos a los candidatos, y negó tener actualmente algún vínculo con el movimiento político Contigo Región, alegando que todo se trataría de una contra campaña.

“Yo he sido uno de los fundadores del movimiento, pero yo me retiré del movimiento Contigo Región. Ahora todo esto tiene un trasfondo político porque todos los procesos de licitación son transparentados y son chequeados por Contraloría y OSCE y yo como alcalde no participó de los procesos, hay un Comité que tiene su autonomía”, sostuvo.

A través de una denuncia pública se conoció que la Municipalidad de Sullana entregó 4 adjudicaciones a empresas dirigidas por candidatos del movimiento político del reloj, entre los años 2021 y 2022. Las adjudicaciones tendrán como objetivo el financiamiento de la actual campaña electoral.