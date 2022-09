Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados del lunes 12 al sábado 17 de septiembre

Ah. Santa María Mzs. F3, I3, Ah. Santa María Amp. Parcela 1 mzs. A, B, C, D, D3, E, F, G, Ah. Santa María Amp. Parcela 2 mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, agrup. fam. Cruz de Mayo mzs. F3, agrup. fam. El Ayllu de Santa María mzs. A1, B, B1, C, C1, D1, E, E1, F, F1, Ah. Santa María Parcela 1 mzs. A, B, C, D, D3, E, F, G, asentamiento humano Santa María Parcela 2 mzs. H, I, J, Ciudad Mariscal Cáceres Parcela 1 mzs. A, A3, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, Ah. Santa María ampl. Sector 1ro Agosto mzs. A1, B1, C1, D1, E1, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ, Ñ1, P1, U1, V1, W1, X1, Y1.