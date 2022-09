Rector de la UCSM: “La mayoría de universidades estamos de acuerdo con la ley (de contrarreforma)”

La Universidad Católica de Santa María cumplió 61 años de vida. El rector reflexiona sobre el momento de las universidades y la educación en tiempos de pandemia.

Cuál es su postura con relación a la contrareforma universitaria iniciada en el Congreso. Usted pertenece a la Asociación de Universidades del Perú ASUP.

Hay un estado de incertidumbre terrible. El Congreso da una ley, la publica en El Peruano y todos estamos obligados a cumplir, pero un grupo de universidades plantea una medida cautelar, un juez suplente acepta. El Poder Judicial se ha irrogado competencias que no le corresponde. Para bloquear una ley tiene que ser Tribunal Constitucional. Estamos entre cumplir con la ley publicada o acercarse a esta medida cautelar. Y si cumplimos con la ley, amenaza el Poder Judicial con medidas por desacato, nos han puesto en una situación inédita. Donde se ha visto ese desorden, qué hacemos, cumplimos la ley o hacemos caso a una sentencia que no corresponde.

¿Pero cual es la postura de la ASUP?

La ASUP es de la postura de cumplir la ley. La mayoría de universidades estamos de acuerdo, porque actualmente al superintendente de SUNEDU, lo elige el Ministerio de Educación a dedo. Lo que hizo el Congreso es que dentro de los 7 miembros que constituyen el consejo directivo, se elija al superintendente (…) Sabemos que este gobierno no da garantía que ponga a un funcionario de calidad.

Sin embargo, con esa ley podrían volver universidades clausuradas.

No es tan cierto, porque los representantes de las universidades que van a estar dentro del consejo directivo son de universidades licenciadas. El superintendente debe elegirse de manera democrática y no que el Ejecutivo, ponga a dedo, como estamos viendo con los ministros.

Ya que toca el tema político, ¿las universidades se van a pronunciar ante la crisis?

Las universidades, sobre todo las tres importantes como la UNSA, la San Pablo y nosotros, solo nos pronunciamos con temas puntuales como Majes Siguas II etc. En lo político la universidad debe mantenerse neutral.

¿Cómo se está llevando este nuevo semestre académico en su casa de estudios?

Optamos por el modelo híbrido. Tenemos tecnología para clases remotas pero para el que quiera hacer presencial, todos los profesores, jefes de práctica asisten.

¿Esto va a seguir en 2023?

No, ya no. Ahí 100 % presencial. Ya la Sunedu y el Minedu autorizaron que este año sea de esta modalidad híbrida, como un retorno progresivo.

A nivel nacional preocupa el desplome del rendimiento escolar en comprensión lectora, en matemática. ¿Lo mismo se refleja en universidades ?

Hay una diferencia fundamental. Los escolares necesitan la sociabilización, deben interactuar para aprender, es muy difícil que aprendan con una máquina. En los universitarios no es tanto el problema, incluso hay cursos que de forma virtual se aprovechan mejor. Ha sido una muy buena experiencia, encuestamos a la población universitaria sobre el índice de satisfacción y sobre 20, hay un índice de 16.

¿Harán algún estudio para evaluar el rendimiento académico?

Lo que no se puede controlar son los plagios para los exámenes . Virtualmente se reúnen y resuelven en grupo. Pero la evaluación es integral, durante el semestre, el examen debe ser solo una parte, porque hay trampa, hay que reconocerlo.

Hay protestas de los padres de familia de la Facultad de Medicina, piden la mejora de la calidad educativa.

Los estudiantes de cuarto año, que son los que entran a los hospitales, tienen la necesidad de entrar a los campos clínicos. El problema es que el Minsa, todavía está restringiendo. Ayer (miércoles), hemos tenido una reunión con el director del hospital Honorio Delgado y las puertas están abiertas para que puedan ir. En los hospitales, todavía hay un poco de restricción para el ingreso de estudiantes, para internos no, pero para estudiantes sí. Es algo que se está resolviendo. Los padres de familia enviaron una carta notarial y se les mostrará los documentos.

¿Los alumnos van a tener la posibilidad de hacer sus prácticas en este semestre?

Claro, la verdad que no se entiende que lleguen a extremos de hacer plantones. Si con el diálogo se puede resolver todo, por eso los hemos citado.

(…)

Otra de sus demandas es que vuelvan al 100 % y lo que recibieron como respuesta son represalias.

A mi me fastidia que salgan a gritar y no quieran el diálogo . La gente se entiende hablando, no gritando. Entiendo que, al decano, a las autoridades de Medicina les fastidia que no lo resuelvan en las reuniones, porque ellos tienen reuniones con los delegados estudiantiles y son mayores de edad, son ciudadanos. Ellos son los interlocutores válidos, los padres de familia son terceros, pero los vamos a atender para que no haya el teléfono malogrado.

¿Qué opina de la gestión de la gobernadora?

Ha tenido poco tiempo. Son épocas de la pandemia y pospandemia, no podría evaluarla integralmente.

Porque en el poco tiempo que está, se ha conocido que coloca a gente allegada, sin el perfil y de presuntos actos de corrupción

Es algo con lo que estamos francamente en desacuerdo, que un funcionario público quiera llegar a tener poder para beneficio propio (…) Pienso que la universidad es la reserva moral del país, por eso tratamos de mantenernos al margen de situaciones políticas, nos interesa el bien común, lo correcto.

¿En cuanto al tema de la universidad qué proyectos tienen? En el ranking de la Sunedu están en el puesto 23

Hemos mejorado, pero no es suficiente y hacemos mucho esfuerzo. Toda la comunidad está involucrada en la mejora continua. Certificamos con iso 9001, tenemos el 95% de las escuelas acreditadas por el Sineace , hay una efervescencia a todo nivel de querer mejorar. La única forma de desarrollar es con calidad. La universidad cumple 61 años y dentro de la región sur es la universidad privada mejor posicionada en el sur, hemos sido la primera privada fuera de Lima.

Nuestro proyecto de desarrollo es el edificio que lo estamos terminando para tener una escuela de posgrado muy moderna, para ofrecer una buena alternativa en todo el sur.

¿En cuanto a investigación, cuántos proyectos hay, acceden a fondos concursables?

Tenemos buenos resultados. Estamos haciendo un proyecto para hacer un centro de innovación e investigación. En el parque industrial hemos comprado un terreno de 6.000 metros cuadrados, una empresa colombiana está haciendo el proyecto con toda la modernidad, donde tengamos laboratorios.

¿En qué plazo podría concretarse?

El proyecto en si son 6 meses y en dos meses más deben terminarlo. La construcción será en dos años.

¿Abrirán nuevas sedes?

No, no está permitido abrir filiales. Pero lo que sí la Sunedu ya nos autorizó para el próximo año abrir 12 carreras a distancia, eso sí a nivel nacional somos la universidad con más oferta educativa. Como son 12, van a haber más de 1.000 vacantes.

¿En algún momento, el alumno va a tener que venir o todo será a distancia?

De acuerdo a la naturaleza de estas modalidades. Hay a distancia y semipresencial. Las que son a distancia pueden presencialmente hacer el 10%, la semipresencial pueden hacer el 20%. Esta organizado para que en los meses que aquí estamos de vacaciones, los que estudian a distancia, puedan venir a hacer la parte práctica.

¿Se aplicará un examen de admisión similar al regular?

SÍ, habrá dos exámenes de admisión, en noviembre y en marzo y las clases van a empezar en abril. Hay necesidad de gente que trabaja y no puede venir presencialmente, también hay gente que ha estudiado en institutos y ahora quiere una carrera universitaria. Son 11 carreras a distancia y una semipresencial.