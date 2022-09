Patrick O’Hara: el niño peruano que cuenta su vida como paciente de cáncer en redes sociales

“¡Hola! Soy Patrick. Me encanta correr olas y, de hecho, lo hice hasta un día antes de que me sintiera mal. Todo fue muy rápido”, escribió Patrick O’Hara en la primera publicación que hizo en su cuenta de Instagram Chau Cangrejo, espacio en el que narra su vida como paciente con cáncer.

Patrick, o ‘Patolo’ como le dicen, tenía 13 años cuando un 11 de noviembre del 2021 le diagnosticaron un tipo de leucemia causado por el linfoma linfoblástico tipo T. Desde entonces, el niño supo que así como remaba súper fuerte para tomar las mejores olas, ahora tendría que tener el mismo empuje para poder llevar su tratamiento.

En ese contexto, creó una cuenta de Instagram que tituló Chau Cangrejo, en referencia al animal que representa al signo Cáncer en el zodíaco.

Sin miedo a las olas grandes

“Mi primera quimioterapia la tuve un 20 de noviembre del 2021. Ese día, varios amigos y familiares me escribieron por WhatsApp para saber cómo me había ido; sin embargo, yo no tenía fuerzas para responderle a cada uno; entonces, tuve la idea de crear Chau Cangrejo y nunca imaginé que tuviera tanta acogida”, comentó Patrick para La República.

Así, lo que nació como un medio para informar a sus seres queridos, rápidamente obtuvo bastantes seguidores en esta red social y no solo se convirtió en una fuente de inspiración para cada persona, sino que fue un punto importante en su recuperación, pues día a día recibía mensajes de aliento.

“Deportistas y personas de la farándula peruana empezaron a compartir su cuenta y le mandaban saludos muy bonitos que él leía cuando estaba internado o cuando no se sentía bien. Ver que gente que no conocía le daba tanto cariño lo animaba bastante”, expresó la madre del menor, Jimena Mendoza.

Patrick practica surf y, poco a poco, va retomando sus salidas al mar. Foto: cortesía

De regreso al mar

Asimismo, por iniciativa propia, O’Hara difunde solicitudes de donaciones para otras personas que pasan por lo mismo y, llegó a ser uno de los principales protagonistas de la campaña “Ponle Corazón” , de la Fundación Peruana de Cáncer (FPC), de este año.

Actualmente, el paciente oncológico ha terminado la parte intensiva de su tratamiento, que llevó en Texas Children ‘s Hospital, en Houston, Estado Unidos, por lo que las quimioterapias son más espaciadas y se prevé que en marzo del 2024 habrá terminado todo el proceso.

Ya en Perú, Patrick comparte sus visitas al médico y momentos mucho más felices como su bienvenida en el colegio y, sobre todo, su regreso al mar. El mar, un lugar donde Patrick no le teme a las olas grandes y, desde ahora, tampoco a los cangrejos.

La imagen de perfil de la cuenta de Instagram de Chau Cangrejo es una ilustración donde Patrick golpea a uno de estos crustáceos marinos. Foto: cortesía

Cáncer infantil en el Perú

Si bien las palabras leucemia, linfoma y mieloma son conocidas, existe un fuerte desconocimiento en torno a lo que exactamente significan. Por ello, todos los años, a nivel mundial, septiembre es el mes de concientización sobre estos tipos más frecuentes de cáncer en la sangre.

El tipo de cáncer de sangre causado por linfoma linfoblástico tipo T puede ocurrir tanto en niños como en adultos, y se puede considerar como un linfoma o un tipo de leucemia linfoblástica aguda (ALL), dependiendo de cuán involucrada esté la médula ósea.

En Perú, según el Ministerio de Salud (Minsa), se estima que un promedio de 1.800 niños y adolescentes menores de 18 años son diagnosticados anualmente con cáncer .

De esa cifra, la leucemia es el cáncer más común (la tercera parte del total de casos), seguido de los tumores cerebrales (20%) y linfomas (12%).

La tasa de curación en países desarrollados es del 80%. En el Perú, la sobrevida es altamente variable, entre el 30% y 90% según patología.

La promesa incumplida de Pedro Castillo

Dicho porcentaje no resulta sorpresivo teniendo en cuenta que, en mayo último, el presidente Pedro Castillo presentó un cheque de más de 4.183 millones de soles para la ejecución del Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer para ayudar a los pacientes oncológicos; sin embargo, no precisó que el monto sería para los próximos cuatro años.

Durante el acto público, Castillo señaló que solo 1.048 millones de soles estarían destinados al control y prevención del cáncer para el 2023 .

“Se necesitan 338 millones para equipamiento biomédico, 656 millones para fortalecer los IREN, el INEN y el hospital pediátrico para niños con cáncer. Además de 34 millones para el subsidio pediátrico que está faltando”, señaló la presidenta de la Asociación Esperantra, Karla Ruiz.