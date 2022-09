Ica: hombre denuncia que fue ingresado 4 veces a la carceleta del Poder Judicial por confusión

Marcos Antonio Fajardo Huaroto (47), ciudadano iqueño, vive con la incertidumbre de que, en cualquier momento, puede ser capturado y encerrado en la carceleta del Poder Judicial de su localidad, a pesar de no haber cometido ningún delito. Esto luego de que en el 2006, 2011, 2018 y 2020 fue detenido al ser confundido con un requisitoriado .

“Me han encerrado cuatro veces porque se confunden de persona, al que buscan es a Pedro Antonio y yo soy Marcos Antonio, mi caso ha estado en varios juzgados y los jueces Jeanfranco Pinto Hernández y Juan Carlos Díaz Chirinos han cometido un abuso”, manifestó.

En ese sentido, el ciudadano explicó que existe una denuncia desde el 2002 interpuesta por la ciudadana Marya Villamares Gutiérrez por pensión de alimentos contra Antonio Fajardo Huaroto, por ello las autoridades judiciales lo capturaron, señalando que era el buscado por la justicia.

“Soy un humilde chófer de combi y una vez me bajaron del carro como 20 policías como si fuera un gran criminal y me llevaron a la carceleta, he dormido varios días en el piso sin comer y junto a los delincuentes, mientras mi familia juntaba dinero para contratar un abogado”, declaró.

Una injusticia que no es escuchada

Tener el mismo segundo nombre y apellidos de un buscado por la justicia, le ha salido caro. El agraviado refiere que, en las oportunidades en las que fue capturado injustamente, ha gastado grandes sumas de dinero para contratar a su defensa.

Por ello, el ciudadano interpuso una demanda ante el Tercer Juzgado Civil solicitando una indemnización por el grave perjuicio causado, sin embargo, esta se declaró improcedente.

“He apelado a esa resolución, pido que se dejen sin efecto las órdenes de captura y me indemnicen por todas estas décadas de daño moral que me han causado, pero como los jueces son amigos, se ayudan y quieren archivar mi caso”, detalló.

El agraviado solicita la intervención de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma).