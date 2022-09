Chiclayo: vecinos denuncian más irregularidades en obra de avenida El Dorado

Hace casi dos meses comenzó la obra de reconstrucción de la av. El Dorado, desde la av. Kennedy hasta la av. José Balta, calle Constitución, desde la calle Ferreñafe hasta la av. Balta, del distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque; pero los pobladores y especialistas ya han advertido una serie de irregularidades.

La República llegó este domingo 11 de septiembre hasta el lugar donde se ejecutan los trabajos del proyecto, en la intersección de la av. El Dorado y la calle Bolívar, y recibió la denuncia de los moradores.

Entre estas han señalado que los buzones están deteriorados, que no están considerando el cambio de las redes de agua y desagüe, y que los materiales utilizados no son los adecuados. Por ese motivo, han anunciado una protesta para los próximos días .

La obra tiene como unidad ejecutora a la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz y cuenta con una inversión de S/ 5 435 669,78. Comenzó el 5 de julio de este 2022 y beneficiará a cientos de pobladores, incluidos comerciantes y compradores del mercado Moshoqueque.

El regidor James Prado Ayala dijo a La República que hay desborde de aguas de desagüe y contaminación de suelos producto del mal estado del sistema de alcantarillado . Indicó que el Ministerio Público debería intervenir de oficio y la Contraloría determinar responsabilidades civiles y penales.

“Esta obra ha iniciado mal. No pedimos que se paralice la obra, sino que exigimos trabajos de calidad. Se tiene que remover todo el sistema de alcantarillado, reemplazarlo y hacer la pavimentación. Hay preocupación porque solo se ha cambiado la red de desagüe que va de la av. Balta a la calle Incanato (entre la av. El Dorado); además, esta intervención está mal hecha ”, precisó Prado Ayala.

En esa línea, Prado Ayala no descartó que la empresa constructora esté incumpliendo con los estándares y especificaciones del expediente técnico de la obra de pavimentación. Hay que precisar que la Contraloría ya había advertido que este no consideró el cambio de redes de alcantarillado antiguas.

Por su parte, Milagritos Mendoza Fernández, moradora de JLO y comerciante del mercado Moshoqueque, pidió que intervenga el Poder Ejecutivo y que el presidente Pedro Castillo haga una visita para que fiscalice este proyecto.

“Estamos preocupados por el horror que vive José Leonardo Ortiz. Hay varias obras, como la ejecutada en la prolongación Jorge Chávez, que están paralizadas. Hago un llamado a toda la población para exigir obras de calidad. De qué vale pavimentar las calles si no se hace un cambio de las redes de alcantarillado. Las autoridades trabajan sin sustento técnico y, por supuesto, la población no despierta”, expresó la vecina a este diario.

Mendoza y Ayala coincidieron en precisar que la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) tampoco han intervenido en el proyecto pese a que han solicitado su supervisión.

“El presidente Pedro Castillo prometió que declararía en emergencia al distrito. Pedimos su presencia en este distrito para que vean cómo trabajan las autoridades locales. Queremos que escuche a los vecinos”, manifestó Mendoza.

Pero las presuntas deficiencias técnicas no son los únicos problemas que afronta este proyecto. Vecinos han denunciado que obreros de la constructora no cumplen su jornada laboral y, en determinados días, no se hacen trabajos.

Además, este diario conoció el testimonio de varios comerciantes que aseguran que el retraso en la obra de la av. El Dorado ha generado pérdidas económicas por el ingreso de sus productos al centro de abastos. Dueños de restaurantes también denuncian un menor número de comensales por los trabajos en la vía.

“Pedimos al alcalde Wilder Guevara que termine los más pronto esta obra. Es lamentable que, además de hacer un trabajo con redes de desagüe antiguas, generen pérdidas a los emprendedores. Ya basta”, declaró Víctor Díaz.

Mientras tanto, representantes del Colegio de Ingenieros de Lambayeque advirtieron a La República que es necesario que en todos los proyectos intervengan los órganos de control y el Ministerio Público. “Si los pobladores nos solicitan, nosotros iremos a inspeccionar esa obra”, dijo.