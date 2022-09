UNFV: ¿qué sucede en la Universidad Federico Villarreal y por qué estudiantes y egresados protestan?

Un grupo de egresados y alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) denuncia irregularidades y abusos por parte de esta casa de estudios. En esta nota conoce todas las demandas de los estudiantes.

¿Qué denuncian los egresados de la UNFV?

Alrededor de 300 egresados afirman que desde el 2019 no han recibido sus bachilleres. Además, pese culminar los cinco años de estudios, les piden cursar uno o dos años más de carrera por el cambio de la malla curricular.

En el 2019 se ejecutó dicha alteración en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Por ese motivo, la casa de estudios superiores tuvo que sumar algunos cursos o se eliminarían los créditos de algunas materias. Esto afectó a los estudiantes debido a que se encuentran en la obligación de ampliar su tiempo de formación.

“Somos tres bases: del 2016, 2017 y 2018. Desde que hemos culminado nuestra carrera no hemos recibido los documentos de egresados. Nos dijeron que teníamos que adecuarnos a la nueva malla y para eso teníamos que tomar algunos cursos para sumar créditos”, explicó a la República Kerly Taboa, de la base 2017.

Además, acotó que la base 2018, desde un inicio, solicitó acoplarse a la nueva malla. Así, a pesar de que llevarían seis meses más de clases, ya no tendrían problemas como las anteriores promociones. Sin embargo, el pedido fue denegado.

Estudiantes y egresados piden que la Sunedu y UNFV respeten su derecho a la educación y trabajo. Foto: composición de Gerson Cardoso/La República/UNFV

El panorama descrito los ha afectado laboralmente, puesto a que sin el bachiller no pueden acceder a oportunidades laborales.

“Muchos de nosotros no podemos trabajar porque no tenemos ningún documento que nos avale como egresados. Mis compañeros en un momento contaron con un empleo, pero solo les dieron tres meses de plazos para regular sus documentos, por ese motivo los retiraron”, agregó.

Al respecto, decidieron denunciar el caso ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) y la Defensoría del Pueblo, aunque aún no hay una solución a sus reclamos.

Otra de las incertidumbres que sacaron a la luz en la UNFV es que a los estudiantes que llevaron un posgrado siguen sin obtener sus registros de nota y, por ende, no han conseguido su título.

“No tenemos registros de notas y, por eso, no podemos tener nuestro título de especialistas. Intentamos comunicarnos con la Villarreal por teléfono y correo, pero no nos responden”, declaró al medio Marcia Chávez, egresada del posgrado de Radiología.

“Muchos de nosotros no podemos trabajar en los hospitales porque nos piden nuestros títulos de especialistas. Es más, a mí me pagan como médico general porque no cuento con mi grado. Mi promoción ha perdido varias ofertas de chamba porque no tienen los papeles adecuados”, señaló.

¿Qué denuncian los estudiantes de la UNFV?

Los alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal denuncian la falta de profesores en diferentes cursos. Este problema se ha presentado desde que iniciaron su formación.

“Son varias carreras que tenemos el mismo problema, que es la falta de docentes. Mi salón es el A, ahí llevamos cuatro cursos, de los ocho que nos toca. En tres cursos nos enseña la misma profesora. Los más perjudicados son los de la sección B y C, que solo tienen dos”, expuso Diego Cajahuaringa, delegado de Derecho de la base 2021-2022.

No obstante, esa no es la única dificultad, sino que la más grave se debió a que no conocen sus calificaciones desde que comenzaron sus estudios. Por ese motivo, tienen que matricularse a ciegas sin saber si aprobaron o no el curso. Además, falta la recuperación de ciclos que se habían perdido por la llegada de la pandemia.

“Desde el primer ciclo no puedo visualizar mi nota. No tenemos una plataforma donde podamos revisar nuestras calificaciones. Es más, los profesores nos dicen que nosotros mismos tenemos que acordarnos si hemos desaprobado o no. Esto no es nada justo”, manifestó Xiomara Ibáñez, estudiante de Comunicaciones.

Plantón en la UNFV

Tras varios reclamos que han sido ignorados por las autoridades y la misma universidad, los alumnos de diversas especialidades realizarán un plantón. Esta acción se llevará a cabo el 12 de septiembre en el local central de la UNFV.

A las 3.00 p. m., un grupo de estudiantes exigirá uno de sus derechos básicos y que cualquier persona merece: una educación de calidad.

¿Qué pasa si mi universidad cambia la malla curricular cuando ya empecé a estudiar?

En conversaciones con La República, el director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior (Cappes), Jorge Mori, indicó que el cambio de mallas curriculares pasa cada tres años o cada vez que se requiera una modificación tecnológica. Sin embargo, esto no tendría que afectar a los alumnos regulares.

“Cuando eres estudiante regular, el cambio de malla curricular no debería obligarte a cursar más años de los que te corresponden. Eso sería un despropósito y abuso. Debes terminar con la que empezaste”, indicó.

¿Qué respondió la UNFV?

La República intentó comunicarse con la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero al cierre de esta nota no obtuvimos respuesta alguna sobre las demandas de sus alumnos y egresados.