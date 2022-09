Buscan a menor que desapareció hace 3 días en Chiclayo

En Chiclayo (región Lambayeque), una preocupada madre de familia pidió apoyo para dar con el paradero de Yojan Juan José Fiestas Zambrano, adolescente de 16 años de edad, quien desapareció el último 7 de setiembre a las 13 horas en el distrito en mención.

Ana Zambrano Gálvez, madre del menor, recibió la noticia que el colegial no aparecía desde la salida de su colegio. Doña Ana afirma que desconoce los motivos que llevaron a la desaparición de su hijo, pero hizo un llamado a las personas para que la ayuden con información.

“Sus compañeros de clase no saben nada. He conversado con sus profesores pero me dijeron que iban a ver la manera de entrevistarlos para ayudarme a dar con su paradero. No hubo un motivo (pelea) como para pensar que por eso no viene”, indicó a La República.

Al momento de su desaparición, él vestía el buzo del colegio Karl Weiss, con una mochila negra con amarilla. Tiene el pelo corto, es trigueño, tiene lunar a la altura de la nariz y la boca. Cursa el 3° año de secundaria y el número de celular que utiliza se encuentra apagado.

Su familia ha interpuesto la denuncia en la comisaría de César Llatas y la Divincri. Asimismo, pusieron a disposición el número 985 761 787 para recibir información valiosa que conlleve a su paradero.