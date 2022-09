Megapuerto de Chancay: ¿cuál es su avance e importancia para el comercio entre Perú y China?

El proyecto del Megapuerto de Chanchay recibirá a los buques más grandes del mundo y se convertirá en una de las principales puertas de entrada desde Asia al Perú y un complemento del puerto del Callao en carga de contenedores, según detalló el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). También permitirá la transformación de la zona norte de Lima debido a sus implicancias comerciales, industriales, productivas, educativas y culturales.

En esta nota de La República, conoce cuál es el avance y por qué es importante este terminal portuario de Chancay para el comercio entre Perú y China.

¿En qué consiste el proyecto del Megapuerto de Chancay?

El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay es un proyecto ubicado en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Huaral, región Lima. Es construido por la empresa china Cosco Shipping en coordinación con el MTC.

El Megapuerto de Chancay contará con capacidad para que atraquen los buques de carga más grandes del mundo; es decir, aquellos que puedan transportar más de 18.000 contenedores . Para su cimentación, se demolió un cerro y se excavó un túnel de 1,8 kilómetros que lo conectará con la Panamericana Norte.

La obra tendrá tres grandes componentes. Uno es la zona operativa portuaria, donde se realizarán las actividades relacionadas con el puerto. Otro es el complejo de ingreso e incluye el antepuerto vehicular, puertas de ingreso, área de inspecciones de aduanas, oficinas administrativas y áreas de servicios logísticos y de apoyo. El tercero lo constituye el túnel.

El terminal protuario de Chancay recibirá a los buques más grandes del mundo. Foto: composición LR/Andina

¿Cuál es el avance y cuándo culminaría la construcción del Megapuerto de Chancay?

La construcción del Megapuerto de Chancay, en su primera etapa, tiene un avance de 60%. De acuerdo al gobernador regional de Lima, Ricardo Chavarría Oría, este proyecto que impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe ser entregado en el 2026.

MTC: el Megapuerto de Chancay tiene un 60% de avance de construcción en su primera etapa. Foto: MTC

Megapuerto de Chancay: ¿cuál es el presupuesto para esta obra?

El presupuesto destinado para el Megapuerto de Chancay en su primera etapa asciende a US$ 1.213 millones (no incluye IGV), mientras que en su concepción final superará los US$ 3.600.

Megapuerto de Chancay: ¿cuál es su importancia para el comercio entre Perú y China?

La edificación del Megapuerto de Chancay es importante porque “colocará al Perú a la altura de las naciones de mayor infraestructura portuaria del Pacífico Sur, y mejorará sustantivamente los niveles de intercambio comercial a través de un corredor con el Asia Pacífico”, según dijo el mandatario Pedro Castillo en su mensaje de Fiestas Patrias.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Huaura-Huacho, Eva Eustaquio Guardia, señaló a Andina que la obra va a descentralizar el puerto del Callao, lo que permitirá reactivar la economía en el norte de Lima.