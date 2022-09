Estudiantes de la UNFV protestan por no poder egresar tras cambio de malla curricular

“¡Egresar para trabajar!”, exclaman decenas de estudiantes frente a la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) para denunciar que, a pesar de haber culminado sus carreras hace dos años, aún no obtienen la constancia de egreso debido a cambios en la malla curricular de dicha casa de estudios.

“Hace más de dos años que estamos esperando una constancia de egreso y aún no la tenemos. Eso ha generado que muchos de nosotros no podamos conseguir trabajo o no se nos permita ascender de puesto. Muchos tienen truncada su carrera”, manifestó una de las afectadas para La República.

Asimismo, refirió que el problema viene desde hace cuatro años, cuando los alumnos solicitaron de manera formal que la universidad ejecutará un plan de adecuación; sin embargo, este pedido fue denegado.

“Lo que nos queda es volver a las aulas, pagar cursos. Además, la universidad ni siquiera tiene docentes, entonces, es imposible que contraten a más profesionales para nosotros”, expresó.

Las promociones afectadas son las que ingresaron en el 2016, 2017 y 2018. Foto: Joel Robles/URPI-LR

¿Estudiantes o egresados?

Los protestantes indicaron que las promociones perjudicadas son las que ingresaron en el 2016, 2017 y 2018.

En ese sentido, comunicaron que, en el 2019, hubo un cambio de malla curricular dentro de la UNFV y, por tanto, la entidad educativa les indicó que se agregarían algunos cursos o eliminarían créditos de materias, situación que los perjudica porque deben ampliar sus años de estudio.

“Nosotros (base 2018) tenemos una malla curricular y con el cambio tendríamos que llevar uno o dos años más de carrera, aparte de los cinco ya cursados. Es grave porque los egresados siguen sin su constancia de egreso y solo pueden realizar prácticas . Después nos quedará estar desempleados”, refirió.

Además, acotaron que la base 2018, en un inicio, solicitó acoplarse a la nueva malla; puesto que, si bien significaba llevar seis meses más de clases, no tendrían inconvenientes como las anteriores promociones. Sin embargo, el pedido fue denegado.