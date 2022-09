Chorrillos: mujer evita secuestro lanzándose de mototaxi en movimiento

Una mujer de 25 años se lanzó de una mototaxi en movimiento para evitar ser secuestrada en Chorrillos. La víctima indicó que el sujeto la insultó y siguió conduciendo cuando le solicitó bajarse en el paradero.

La mujer, quien es madre de una niña, fue trasladada al hospital más cercano, donde se le detectó una fisura en el hombro izquierdo y heridas en parte de su rostro.

“Luego de lanzarme de la moto, los vecinos me ayudaron. Ahora siento temor de salir y exponerme de nuevo. Siento que las calles ya no son seguras. Pido también que él no quede libre, ya que esta situación le podría suceder a otras mujeres”, declaró en ATV Noticias.

Gracias a las cámaras de seguridad aledañas, el padre y la víctima pudieron identificar al secuestrador, quien se encontraba trabajando en otro paradero del mismo distrito, como si nada hubiera pasado.

Luego de ser capturado por la Policía Nacional del Perú, el conductor, identificado como Eduardo Diego Quiroz Chuma, confesó su delito.

Relación con otro caso de secuestro

El vehículo, que está a nombre de otra persona, era de color azul, tenía lunas polarizadas y no contaba con placa en la parte posterior ni identificación de pertenencia a una empresa o asociación.

Cabe resaltar que, según efectivos de la comisaría, estas características coinciden con las de una mototaxi que días atrás fue utilizada para secuestrar y violar a una menor de edad.

Canales de ayuda

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”

.Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).