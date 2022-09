Chiclayo: presunto caso de ilícito involucra a inspectora de tránsito de la MPCh

Con información de Rosita Quincho/URPI-GLR

Sospechas. En las últimas horas de este viernes 9 de septiembre, se ha difundido un video que ha puesto, nuevamente, en observación la función de los inspectores de tránsito de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), en la región Lambayeque.

El jueves 8 de septiembre de 2022, las cámaras de una botica ubicada en la intersección de la calle Las Diamelas y la avenida La Libertad, en la urbanización Santa Victoria, grabaron el momento en el que una inspectora ingresa y simula comprar un agua mineral para dejar un teléfono móvil en el mostrador del local.

En diálogo con medios de comunicación, una empleada del establecimiento indicó que desconoce el motivo por el que la funcionaria municipal cogió el dispositivo y lo dejó en el recinto. Además, la mujer pidió a las autoridades que se investiguen los hechos.

“La Policía llegó y preguntó por el propietario del celular. Yo respondí que no era mi celular y que era necesario visualizar las cámaras para determinar quién dejó o se olvidó el equipo móvil. Yo estoy con mi conciencia tranquila, pues no he hecho nada malo ”, comentó la trabajadora edil.

Durante el mismo jueves, se conoció que el teléfono dejado en el mostrador de la botica por la servidora edil pertenecía al conductor de un mototaxi, quien, con una policía de tránsito y la misma inspectora, se apersonó al establecimiento para reconocer y recoger su equipo móvil. Todo esto se visualiza en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.

En este contexto, la trabajadora de la farmacia aseguró que cuando se les indicó que había videovigilancia, la funcionaria municipal llamó a la agente de tránsito y, sin levantar ningún acta de lo sucedido, se fueron. Además, cogieron el celular y lo entregaron al conductor del mototaxi.

Al respecto, la Policía Nacional ha podido conocer que, de acuerdo a la versión del chofer de la unidad, el dispositivo habría sido sustraído o se cayó en la vía pública durante la realización de labores de su propietario. En ambos caso, la PNP apunta a una responsabilidad de la servidora edil aún no identificada.