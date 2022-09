Carpio: “Es triste, pero la gestión de Marcos Gasco es una de las peores en Chiclayo”

Fernando Carpio Cubas, candidato del partido Frente Esperanza, se ha planteado ser alcalde provincial de Chiclayo. El postulante dice que la mejor carta de presentación es ser chiclayano nato y tener una visión a futuro para resolver la problemática de la ciudad. En entrevista con La República, descartó tener antecedentes penales que desacrediten su participación en los comicios regionales y municipales de este 2 de octubre y criticó al actual alcalde Marcos Gasco.

—¿Qué nos puede decir sobre los antecedentes penales en su contra? Hay un portal web que señala que tiene un total de 17 antecedentes penales.

—Quiero dejar en claro que esos proceso judiciales están archivados. Todos han sido archivados. De las denuncias que señalan en mi contra, dos son por delitos dolosos que están en archivo, mientras las otras son demandas civiles que también están con archivo definitivo . Niego haber sido procesado por actos de corrupción.

—¿Por qué decide postular a la alcaldía de Chiclayo?

—Soy chiclayano y me motiva encaminar un cambio para esta ciudad. Las autoridades actuales solo han llegado a beneficiarse y no buscan el bienestar social.

—Durante un recorrido que realizó con el líder de su partido, Fernando Olivera, señaló que tenía un plan de gobierno para rescatar Chiclayo. ¿En qué consiste?

—Es un plan de gobierno que tiene una visión de futuro y que piensa en cómo deberá ser Chiclayo en el año 2050. Nuestro Gobierno se orientará a desarrollar el Plan Maestro Chiclayo 2050 con componentes de infraestructura en el desarrollo urbano . Un eje importante será la construcción del terrapuerto para descongestionar y modernizar el transporte .

—¿Qué es lo que habría en su primer año de gestión?

—Decir que voy a hacer obras en mi primer año de gestión es muy controversial. El presupuesto se aprueba este 2022 y se ejecuta el próximo año. Todo alcalde que asuma en el 2023 deberá ejecutar el presupuesto aprobado. Quizás se puedan dar algunas ampliaciones con gestión propia y se puedan incorporar algunos proyectos para la ciudadanía. Ya en el segundo año de gestión habrá proyectos de infraestructura sin ninguna observación.

Fernando Carpio dio entrevista a La República. Foto: Carlos Romero/LR

—En su plan de gobierno, usted remarca la “realización de los intereses de los ciudadanos y la lucha contra la corrupción”. ¿Cómo sostendría esa meta?

—Mi posición es muy clara y tiene que ver con que la limpieza viene por casa. Hay que limpiar la municipalidad de la gente que le hace daño. Además, los regidores por ley tienen la función de fiscalizar la gestión del alcalde . Aquí no se trata de llevar a un grupo de amigos a la administración y cobrarles por su cargo de regidor. En mi caso, yo no le pedido ningún sol a ninguno de los regidores que postulan conmigo. En segundo lugar, para evitar la corrupción se necesita reforzar los órganos de control para que hagan un control preventivo. Y también se necesita el rol de la prensa en investigación de hechos irregulares.

—¿Hay un equipo técnico idóneo en su campaña que garantizaría una buena gestión?

—Lo primero que hay que relanzar (es) la oficina de proyectos de la municipalidad con profesionales expertos y capacitados. Cuando las gestiones municipales, como la del señor Marcos Gasco, devuelven dinero del presupuesto al Gobierno central es porque no tienen proyectos . Si las gestiones ediles tuvieran proyectos, se gastaría el presupuesto en obras públicas. Hay que hacer una reingeniería de varias oficinas de la municipalidad.

—Le vuelvo a preguntar, ¿hay un equipo técnico idóneo en su campaña?

—Hay profesionales capacitados. Vamos a trabajar en coordinación con los colegios profesionales, las universidades y la sociedad civil en general. Todos estos componentes deben apoyar a impulsar el desarrollo de la ciudad.

—¿Cómo califica la gestión de alcalde Marcos Gasco?

—Pésima. Es triste, pero la gestión de Marcos Gasco es una de las peores gestiones en Chiclayo —o similar a las últimas tres administraciones ediles—. Hay mucha incapacidad e improvisación. No sé si esta gestión deslinda o no de la corrupción, es algo que no me consta. Este alcalde ha hecho muchos ofrecimientos en pueblos jóvenes y no ha cumplido.

—¿Confía en que ganará a sus contrincantes políticos, como Janet Cubas, Antonio Uriarte o Miguel Ángel Barta?