SMP: cámaras captan a mujer golpeando a vecino de 4 años, pero lo niega ante reclamos de la madre

En San Martín de Porres, una madre de familia denunció a su vecina por golpear a su hijo de 4 años. De acuerdo con la indignada mujer, la agresora negó el violento accionar sin imaginar que toda la escena había sido grabada por las cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran el momento en que Elizabeth Padilla Rosales le dio una bofetada al pequeño, al punto en que lo hizo chocar contra una puerta de vidrio. Esto sucedió en uno de los pasillos del edificio en el que ambos viven, cuando el menor ingresaba corriendo tras haber disfrutado de un paseo familiar.

Pese a que todo quedó registrado, la joven descartó su accionar ante los reclamos de la madre, quien aseguró que no parará hasta verla detenida por la Policía. “Yo me la encuentro y me lo negó rotundamente. Desde la fecha, mi hijo no puede dormir, tiene un trauma psicológico y tiene un golpe en la cabeza”, lamentó angustiada ciudadana.

A este reclamo se sumaron más vecinos de otras torres del condominio, que aseguraron que la convivencia con Padilla se ha convertido en un peligro para los menores y las mascotas.

“Mi mamá y yo regresábamos de hacer compras y subimos al ascensor, ella venía mucho más atrás y también se metió. Luego nos dice que nos teníamos que hacer a un lado por el tema de la COVID-19. Pero si dice eso, ¿por qué sube si el ascensor ya se estaba cerrando? Empezó a insultar a mi mamá”, añadió otra residente.

En otras imágenes, Elizabeth Padilla Rosales fue grabada pateando a la mascota recién operada de un vecino. Las cámaras de videovigilancia también evidenciaron las constantes discusiones que mantiene con el resto de las personas.

“Ya estamos cansados, no es la primera vez que esa señorita ha tenido problemas con los niños, incluso, cuando se ponen a jugar con la pelota, ella hace lo mismo y les empieza a gritar”, dijo otra denunciante.