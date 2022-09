Callao: jóvenes con discapacidad auditiva no inician clases por falta de personal especializado

Tres jóvenes con discapacidad auditiva que ingresaron al Instituto de Educación Superior María Madre, ubicado en el Callao, no pueden iniciar clases porque la casa de estudios no cuenta con un intérprete de lenguaje de señas pese a que ya se había solicitado este servicio con anticipación.

El 2 de septiembre fue un día de alegría. Dann Ticona Cabrera (20), Héctor Zapata Campos (21) y Dafne Neyra Pillaca (20), después de meses de estudio y preparación constante, lograron acceder a una vacante en esta entidad académica para cursar la carrera de Educación Primaria.

PUEDES VER: Comunidad sorda utiliza seña de sombrero al referirse a Pedro Castillo

Sin embargo, la emoción no duró mucho tiempo, ya que el 5 de septiembre, cuando se dirigieron al establecimiento para empezar sus clases, se dieron con la sorpresa de que no podrían recibir las clases con regularidad.

“El día lunes acompañamos a los tres estudiantes a su primer día de clases y tomamos cuenta de que no había disponibilidad del servicio de un intérprete de señas, por lo que levantamos un acta de lo sucedido a la Dirección Regional de Educación (DRE)” explicó el comisionado de la Oficina Defensorial del Callao, Luis Luján, para La República.

Los tres estudiantes ingresaron a la carrera de Educación primaria. Foto: Twitter/Defensoría del Pueblo

Los jóvenes ya no quieren asistir a las clases

En ese sentido, detalló que, este miércoles 7 de septiembre, la DRE se comprometió a diligenciar la contratación de un intérprete; sin embargo, debido a las características de este servicio y a la cantidad de alumnos, resulta imperiosa la presencia de un profesional más.

“A nosotros nos preocupa que solo se planee contratar a un intérprete, pues para brindar una buena calidad educativa se requieren a dos. Por ello, en los próximos días nos reuniremos con la Dirección de Formación Inicial Docente para poder resolver esta situación lo más pronto posible”, manifestó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Jóvenes Sordos del Perú y madre de uno de los estudiantes, Margarita Cabrera, comunicó que el centro educativo tiene con una intérprete voluntaria que únicamente ayudó a los estudiantes a llenar una ficha socioeconómica.

La Defensoría del Pueblo del Callao viene realizando el debido seguimiento del caso. Foto: composición LR / Twitter - Defensoría del Pueblo

PUEDES VER: Proponen enseñar lengua de señas a la PNP para que mejore atención en temas de violencia familiar

“Hasta el día de hoy, los chicos no pueden empezar sus clases, incluso, ellos han decidido ya no asistir, lo cual es entendible porque se sienten incómodos de simplemente ir y ver bocas moverse, pero no entender nada”, detalló.

La directora del instituto María Madre, Bertha León Tasa, comunicó que coordinan con la DRE para la designación de presupuesto que les permita contratar a los especialistas.

“Nosotros hemos solicitado un monto económico que nos dé la posibilidad para brindar todas las atenciones necesarias para los chicos y contratar a intérpretes de lengua de señas”, indicó.