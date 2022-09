¡No respetan el medio pasaje! Joven universitaria denunció que cobrador le exigió pagar demás

A través de las redes sociales, una joven estudiante denunció que la empresa de transporte público Etgusicsa, que cubre la ruta de San Bartolo - San Miguel, se negó en reiteradas oportunidades a aceptarle el pago del medio pasaje universitario. Y lo mismo sucedió con otras tres personas que se encontraban en el mismo.

“Voy a mi universidad, pregunto cuánto es el pasaje y el cobrador me dice, es 2 soles. Pago 1 sol y presento mi carné universitario, me dice que el pasaje es S/ 1,50. La ley dice que el pasaje es el 50% del pasaje adulto. Segunda vez que me pasa en esta empresa (Etgusicsa, ruta 8510) Y ojo, el cobrador ha hecho lo mismo con 3 pasajeros que exigían el medio pasaje, le tomé una foto cuando una chica le reclamaba por lo mismo. Encima no me han entregado boleta. El cobrador argumenta que solo escolares pagan 1 sol”, se lee en la publicación de Twitter.

Asimismo, recalcó que el bus de transporte público contaba con un tarifario que no señalaba el costo del pasaje universitario para los que hacían uso del servicio urbano.

Esto ha desatado una gran indignación en las redes sociales pues, al parecer, no sería la única joven afectada. “¡Me dijeron lo mismo! Y lo tienen en su tarifario, por lo que solo me tuve que bajar”, dijo indignada otra usuaria.

Cabe resaltar que la ATU indicó que las empresas que no cobren el medio pasaje podrán recibir una multa de S/ 920 y el conductor será impedido de manejar por 5 días.