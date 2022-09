Arequipa: cuestionan a gobernadora Kimmerlee Gutiérrez

Al mismo estilo del presidente de la República Pedro Castillo, la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez, emprendió sus “despachos descentralizados”. Ayer acudió a la sede de la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para realizar diversas atenciones. Antes lo hizo en la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema).

Para la presidente de la Comisión de Salud del Consejo Regional, Gloria Salas, estas medidas no son eficaces en el sector salud. “Los despachos descentralizados no ayudan mucho, porque los problemas que se tiene en el sector salud son internos y con ello no se pueden solucionar los problemas”.

Salas aseguró que no estuvo enterada de la medida de Gutiérrez, caso contrario hubiera gestionado reuniones de autoridades de salud y ciudadanos para que la autoridad regional pudiera escucharlas.

Los representantes del FENUTSSA-Región Arequipa, se quejaron que tampoco pudieron hablar con la gobernadora pese a que debía atenderlos para hacer de conocimiento reclamos como la no reposición de personal en el área de Nutrición en el hospital Honorio Delgado. Pese a que estaba en la Geresa, habló con el presidente del Consejo, José Luis Hancco, además de los consejeros Elmer Pinto y Harberth Zúñiga para tratar otros temas.