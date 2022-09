Piura: cuestionan retraso de fallo sobre medida cautelar contra el alcalde encargado de Paita

Piura. Pese a que la población se encuentra preocupada por los destinos de la Municipalidad de Paita, la Segunda Sala Civil de Piura extrañamente aún no resuelve una apelación de medida cautelar que se interpuso contra el alcalde encargado de esta comuna, Huber Vite Castillo, en la cual pedían la nulidad de la resolución que determina a Vite Castillo como alcalde provincial.

El caso se remonta a la resolución n.º 6, de mayo de 2022, del Juzgado Especializado Civil de Paita, que resolvió declarar infundado el recurso formulado por la parte del procurador público contra la medida cautelar anticipada de sentencia concedida a favor de Huber Vite.

Municipalidad provincial de Paita

Tras la presentación del recurso judicial, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones, a través de los escritos n.° 3299-2022, n.° 3422-2022, le solicitó a la Segunda Sala Civil que se pronuncie o emita fallo con respecto a la apelación planteada por dicha institución electoral.

Efectivamente, la Segunda Sala Civil informó que la apelación fue puesta en tabla para votación del Colegiado el 22 de julio de este año. Sin embargo, hasta el momento, la Sala Civil de Piura no se ha pronunciado ni a favor ni en contra de la medida cautelar que mantiene en el cargo a Vite.

Al respecto, el abogado Juan Víctor Pizarro indicó: ”Llama la atención que aún no se haya notificado el resultado de la votación a las partes sobre la medida cautelar. La celeridad procesal no existe, al menos en este caso. No cuestiono la honestidad de los magistrados. Sin embargo, este extraño letargo mella de alguna manera la imagen del Poder Judicial”.

Pizarro agregó que el dictamen se debería dar lo antes posible, ya que se trata de un caso emblemático, y también porque la gestión municipal 2019-2022 está a un paso de culminar, por lo que es necesario que exista legitimidad y no encargatura del alcalde para realizar la respectiva transferencia de gestión municipal, considerando que Huber Vite solo es provisional.

Como se recuerda, tras la muerte del alcalde elegido por el pueblo paiteño, Teodoro Alvarado, el primer regidor, Huber Vite Castillo, pasó a ocupar el sillón municipal, y ante un eventual fallo en contra la alcaldía recaería en el regidor Emmanuel Calderón Ruiz.