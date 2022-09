‘La 50′: ¿por qué la empresa cambió su ruta después de 30 años?

La empresa ‘La 50′ cambió su ruta y abrió paso al corredor Morado. Estos buses amarillos llegaban a la avenida Abancay; sin embargo, ahora ya no circularán más por esta zona.

En el siguiente informe, te explicamos por qué dicha flota de buses cambió de dirección después de 30 años.

Tras este hecho, varios usuarios se mostraron molestos por la situación. “La línea 50 nos ha servido muchos años, siempre la tomo, ahora no viene por aquí”, declaró un transeúnte en Panamericana.

La República se comunicó con el director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, Martín Ojeda Trujillo, quien mencionó que respetarán las medidas dadas por las autoridades y dejarán de operar en la avenida Abancay.

“A pesar de que la población quiere que nos quedemos, por el pésimo servicio del corredor Morado, nosotros, como empresa formal, respetaremos los elementos técnicos y los parámetros que establece la ATU”, precisó.

Asimismo, Ojeda cuestionó si el corredor Morado cumple la norma que ha impuesto la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

”Yo me pregunto si el corredor Morado está obedeciendo los parámetros, a mí me parece que no. ¿Están cumpliendo con las acusaciones del usuario? No. No es la posición de la empresa ‘La 50′, pero lamentablemente tenemos que respetar a la autoridad”, dijo.

¿Cuál es la nueva ruta de ‘La 50′?

La empresa ‘La 50′, a través de un comunicado en las redes sociales, precisó que ya no transitan por la avenida Abancay, ya que ahora pasan por Huanta.

En el post publicado, agradeció a la población de San Juan de Lurigancho por su preferencia durante 30 años.

La 50 ya no pasará por la avenida Abancay. Foto: Facebook

En tanto, el representante señaló que realizarán con sus ingenieros una solicitud de modificación de la ruta de ‘La 50′: “Para no perjudicar a los pasajeros. Tomando en cuenta los parámetros que la autoridad estableció”, indicó.

¿Cuál es la ruta del corredor Morado?

El corredor Morado inicia en el paradero La Capilla. Se dirige por la avenida Fernando Wiesse, Central, Santa Rosa, Próceres de la Independencia, 9 de octubre, puente Ricardo Palma, Abancay y Miguel Grau. Llega al cruce de Garcilaso de la Vega con Bolivia.

De esta manera, el bus se integrará con el Metropolitano (en la Estación Central) y con el corredor Azul (a la altura del Centro Cívico).

Ruta del Corredor Morado. Foto: ATU

¿Cuál es el precio del corredor Morado?

El costo del pasaje unitario es de 2 soles. En tanto, si eres universitario o escolar, es un sol.

La ATU denuncia incumplimientos de ‘La 50′

Según declaraciones del vocero de los servicios complementarios de la Agencia de Transporte Urbano, Gerardo Hermosa, la línea ‘La 50′ fue modificada en el 2021, pero la empresa hizo caso omiso a la decisión de las autoridades:

“Ha venido transitando e incumpliendo con su itinerario afectando al corredor Morado. Hace dos meses, inauguramos un nuevo servicio: ‘El 406′. Este hace prácticamente el mismo recorrido”, indicó.

Además, manifestó que no venden buses y no alquilan rutas como sí sucedía en ‘La 50′.

En esa línea, Martín Ojeda señaló a La República que las cosas no sucedieron de esa manera. “ Lo que se hizo es coordinar con la autoridad por la falta de vehículos del corredor Morado. La ATU lo sabe. Nos obligaba a seguir cumpliendo con los usuarios, incluso, cuando hubo huelga de los corredores, nuestras unidades complacieron a los usuarios para no perjudicarlos”.

“El corredor Morado no tiene unidades, no tiene lo suficiente para servir a la gente y así quiere brindar más servicios. No me parece”, añadió.

Los cambios de ruta de ‘La 50′

Cabe señalar que, en el 2018, Protransporte informó que ‘La 50′ ya no podía transitar en la ruta del corredor Morado, pero hicieron caso omiso y siguieron con la circulación.

La Municipalidad de Lima, por muchos años, intervino varias unidades de la empresa Patrón San Sebastián. Sin embargo, tras su comunicado, ya no volverán a transitar por esta zona.

Usuarios denuncian al corredor Morado por no parar en los paraderos

Un ciudadano que toma el corredor Morado difundió en las redes sociales que los conductores de este servicio no paraban en los paraderos.