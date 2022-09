¿Sacarás tu visa para Estados Unidos? Conoce las 7 preguntas más frecuentes en una entrevista

Una de las mayores preocupaciones a la hora de sacar la visa para viajar a los Estados Unidos, ya sea por negocios (B1), turismo (B2) o trabajo, es la entrevista que un oficial consular te realizará para determinar si tu solicitud será aprobada o denegada. En ese sentido, este interrogatorio es el paso esencial para que puedas conseguir esta autorización, por lo que varios compatriotas se ponen nerviosos durante este encuentro.

Sin embargo, en el 2021 solo el 11% (56.240) del total de solicitudes fueron rechazadas, de acuerdo con la Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos. Por ello, en esta nota La República te lo contamos todo sobre este tema.

¿Qué es el formulario DS-160?

Completar el DS-160 es el primer paso para tramitar tu solicitud de visa. Es un documento indispensable que se llena de manera online. Asimismo, toda la información que coloques debe ser verídica, pues el personal a cargo de tu entrevista la empleará para corroborar todos los datos.

Los ciudadanos extranjeros deben rellenar el formulario DS-160 de forma virtual para obtener la visa de turista de Estados Unidos. Foto: captura Ceac.State.GOV

¿Cuándo se realiza la entrevista consular?

Una vez que completaste el formulario, el siguiente paso es solicitar la entrevista para visa de turista. Lo puedes gestionar en la Embajada o Consulado de Estados Unidos, el cual está ubicado en el distrito de Surco.

Recuerda que debes hacer el trámite con anticipación, pues el tiempo de espera para conocer la fecha de la cita varía según la categoría de visa, la temporada o la ubicación. Si deseas conocer más detalles sobre cómo tramitar la entrevista, puedes visitar la plataforma web de la Embajada de los Estados Unidos.

¿Qué características evalúan durante la entrevista?

Uno de los principales objetivos del oficial consular es conocer si estás realizando este trámite como turista o si tu finalidad es trabajar y quedarte ilegalmente en dicho país. Por lo que se evaluará si cuentas con lo siguiente:

Trabajo

Una carrera

Bienes

Familia

Lazos económicos, sociales, familiares.

La visa americana es un requisito obligatoria para viajar a Estados Unidos desde Perú. Foto: La República

¿Cuáles son las 7 preguntas más frecuentes para la visa de turista?

Es importante que tus respuestas no sean diferentes a la del formulario DS-160. Asimismo, trata de contestar de manera específica y honesta. Ten en cuenta que las preguntas no son las mismas y dependen de tu perfil. No obstante, el trabajador responsable puede consultarte lo siguiente.

¿A qué lugar de Estados Unidos viaja? Trata de mencionar el estado o la ciudad.

Trata de mencionar el estado o la ciudad. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Se recomienda responder que viajas por “turismo”.

Se recomienda responder que viajas por “turismo”. ¿Dónde se hospedará? Es suficiente con dar el nombre del hotel, pero si cuentas con mayor información, puedes mencionarlo.

Es suficiente con dar el nombre del hotel, pero si cuentas con mayor información, puedes mencionarlo. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse y cuándo piensa partir? Es importante que respondas de la manera más específica posible. Recuerda que debe coincidir con el plazo que registraste en el DS-160.

Es importante que respondas de la manera más específica posible. Recuerda que debe coincidir con el plazo que registraste en el DS-160. ¿Tienes familiares en Estados Unidos? Es una de las preguntas más importantes con la que revisarán el estatus migratorio de tus familiares, así como su historial con las autoridades.

Es una de las preguntas más importantes con la que revisarán el estatus migratorio de tus familiares, así como su historial con las autoridades. ¿Con quién viaja? Puede ser que te pregunten sobre el parentesco que tengas con dicha persona.

Puede ser que te pregunten sobre el parentesco que tengas con dicha persona. ¿Dónde trabaja? ¿Cuánto tiempo viene laborando en su empresa y qué actividades realiza? Da información concreta del nombre de la empresa y tu experiencia; así como tu cargo y las labores que realizas. Contar con un empleo da mayores posibilidades de que acepten tu solicitud.

Otras preguntas frecuentes:

¿Ha viajado o estado antes en Estados Unidos?

¿Quién pagará los gastos de su viaje?

Descubre cómo conseguir la visa de turista y en qué casos es necesario solicitarla. Foto: composición Jazmin Ceras

Recomendaciones a la hora de tu entrevista

Llega puntual a tu cita

Sé cordial

Lleva toda tu documentación en orden

Contesta las preguntas con honestidad.

¿Por qué se rechaza la visa a EE. UU.?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) explica que estos son los errores más frecuentes para la solicitud de la visa americana: