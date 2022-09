UNFV: estudiantes denuncian que no tienen docentes para ciclo académico y temen no llevar cursos

“En cada ciclo no se cuenta con profesores”, denuncia Marco Vásquez, estudiante de Ciencias de la comunicación de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV). Desde que él y otros alumnos iniciaron su carrera profesional en dicha casa de estudios, se han enfrentado a diferentes problemáticas que se repiten cada semestre académico.

Ahora, los alumnos alzaron, una vez más, su voz de protesta ante la ineficacia de las autoridades y el temor latente de no llevar una educación de calidad, tal como lo menciona la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

María Fé Cárdenas, vocera de la actual base 20 de Ciencias de la comunicación de dicha universidad, mencionó que uno de los principales problemas es la falta de profesores en diferentes cursos. Esta situación la han vivido desde que iniciaron su carrera.

“Desde que ingresamos no contamos con profesores completos. En primer ciclo empezamos las clases el 1 de agosto y nuestros profesores aparecieron completos en septiembre. Este año, la problemática fue desde la matrícula. Llevamos ocho cursos y no tenemos docentes en tres”, sostuvo.

Sin embargo, no solo en ello radica la dificultad, sino que los nuevos profesores contratados llegan para mitad de ciclo académico y solo les brindan, en efecto, la parte restante del curso.

“Y a se ha demostrado en estos años que se tiene una administración mal y deplorable que afecta a nuestro derecho como estudiantes (...) Hasta el momento se ha llegado a completar (los maestros), pero nunca hubo recuperación de clases, siempre se siguió con lo que ya tenía que avanzarse”, acotó el estudiante Marco Vásquez.

Sin notas desde inicios de la carrera

Además, los alumnos sufren otro dolor de cabeza al no conocer sus calificaciones desde que iniciaron la carrera. Es decir, se matriculan sin saber si aprobaron un curso previo y desconocen si arrastran materias desde primer ciclo.

“No sabemos cuáles son nuestras notas y esto es desde que empezamos. Estoy en tercer ciclo. No tenemos conocimiento ni acta ni boleta (...) Esta problemática está pasando con otras bases y otras carreras de la universidad”, precisó uno de los afectados.

La vocera de los estudiantes de Ciencias de la comunicación confirmó que no cuentan con ninguna plataforma para saber sus avances en sus estudios. “Nadie sabe. Entonces, no sabemos qué cursos nos faltan, las autoridades no nos dan solución. Estamos fastidiados por este tema”, mencionó.

No hay respuesta de las autoridades

Pese a las cartas enviadas al rectorado de la universidad, sus autoridades aún responden con el silencio. “Hemos remitido misivas, pero nada, no hay respuesta”, puntualizó Cárdenas.

Carta al rectorado de la UNFV. Foto: UNFV

Carta al vicerrectorado de la UNFV. Foto: UNFV

Hasta la fecha, los alumnos no cuentan con profesores en sus cursos, pese a las repetidas promesas que pronto se habilitarán. Según la Sunedu, la Universidad Federico Villarreal tiene varios procesos abiertos, los mismos que se hallan en investigación.

Plantón en la UNFV

Ante la ineficiencia de las autoridades, los alumnos de diversas especialidades decidieron realizar un plantón que llevarán a cabo este 12 de septiembre en el local central de la UNFV.

A partir de las 3.00 p. m., el grupo de estudiantes alzará su voz de protesta para tener una educación de calidad dentro de una universidad nacional. ¿Se hará un cambio?