Padres denuncian que colegio de Breña tendría que esperar 5 meses para contratar profesora suplente

Un grupo de padres de familia de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de Breña denunció que los menores de segundo grado de primaria se encuentran sin docente desde hace un mes, luego de que este falleciera víctima de la COVID-19. Asimismo, manifestaron que la directora del centro educativo les indicó que tendrían que esperar un plazo de cinco meses, aproximadamente, para que una suplente ocupe el puesto.

“Soy padre de familia de la Institución Educativa Mariscal Cáceres de Breña, que es colegio estatal. Resulta que hace un mes ha fallecido por COVID-19 la profesora que estaba a cargo del salón de mi hijo, de segundo grado de primaria. La profesora es titulada, ya ha fallecido hace un mes y hasta ahora no entra una profesora suplente. La directora nos ha dicho que en cinco meses recién vendrá una nueva docente. Cómo es eso posible, nuestros hijos ya están por acabar el año escolar”, indicó indignado uno de los progenitores.

Asimismo, manifestó que son un total de 40 niños los perjudicados, pues hasta el momento hay una profesora a cargo de ellos, pero que no cuenta con la experiencia necesaria para enseñarles como debería ser.

“Son 40 niños, cuando en el salón deberían ser 30, aproximadamente. Son muchos niños también en el aula, no podemos seguir esperando más tiempo. No sabemos si es porque no hay presupuesto o qué es lo que sucede, pero nuestros hijos no se pueden ver afectados”, recalcó.

Este diario se comunicó con la directora de la institución para obtener su versión de los hechos y ella indicó que, efectivamente, ya ingresó la solicitud, pero la UGEL es la que determina cuánto demora el proceso.

“Los documentos ya están ingresados, hace un mes falleció la profesora. Yo he ingresado los papeles hace dos semanas, tenía que tener primero el acta de defunción. Ahora solo queda esperar. Yo les dije cinco meses, porque es lo que había sucedido con otra docente anterior, es lo que demoró. Sí necesitamos una nueva profesora, lo más pronto posible, los chicos no se pueden perjudicar”, argumentó.

Finalmente, contactamos al Ministerio de Educación (Minedu) para tener un pronunciamiento sobre lo que sucedía en la UGEL 3 y nos indicaron que ya habían notificado al área correspondiente para que tomen el caso.