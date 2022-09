Cuestionan nombramiento de asesor como jefe del CDC

El Ministerio de Salud (Minsa) nombró como jefe del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) a Eduardo Ortega Guillén, un médico especializado en cirugía de manos.

Esta designación, a decir del epidemiólogo Antonio Quispe, es desacertada pues Ortega no tiene calificaciones para ocupar ese importante cargo, no cuenta con entrenamiento en epidemiología, no tiene la experiencia necesaria ni tampoco ha hecho publicaciones científicas.

Quispe señala que el CDC es un “bastión técnico del cual dependen muchas de las políticas del Minsa. En toda la pandemia, la gran mayoría de los informes técnicos han salido del CDC y es la cuna de la epidemiología peruana”.

Y agregó que no tiene publicaciones científicas. “Nombrar como director del principal centro de epidemiología del país a alguien que no está calificado es algo que podría hacer mucho daño a la salud pública”.

Ortega Guillén es médico especialista en cirugía de manos, además tiene una maestría en Ciencias (Río de Janeiro). Ocupó el cargo de jefe del equipo del Despacho Ministerial del Minsa, en la gestión actual.

El exministro de Salud Óscar Ugarte señaló no tener información de Ortega, pero advirtió que para ser jefe del CDC es importante que sea un epidemiólogo, cuente con la especialidad y tenga experiencia.

PUEDES VER: Mafia suplanta a personal de salud y pide dinero para realizar trasplantes

¿Qué repercusiones habría por no contar con alguien de la especialidad?: “Va a conducir mal los procesos que requieren de capacidad técnica, para los diagnósticos, para los cercos epidemiológicos, para definir políticas, sobre todo ahora. Si bien está bajando la cuarta ola (de COVID-19), tenemos la viruela del mono y el dengue en el norte, que tiene que ser adecuadamente orientado. Es como si se pusiese en el INEN a alguien que no es de la especialidad de oncología”, anotó.

Por su parte, el exministro Víctor Zamora dijo que, como asesor, Ortega trató de defender de manera irresponsable la doble dosis colocada a los médicos y minimizó el problema de la viruela del mono. “Sus declaraciones como vocero, hasta el momento, dan cuenta de lo poco preparado que es para la responsabilidad que se le está dando”.

Señaló que no es un momento cualquiera, pues el país vive la pandemia de la COVID-19 y el brote de la viruela del mono, y “no se puede poner a personas en la jefatura del CDC que no posean los grados ni títulos ni la experiencia”.