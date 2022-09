Cusco: familia pierde todo tras incendio estructural en Ccatcca-Quispicanchi

Por: Jorddy Quispe

Una humilde familia perdió todo luego de que el fuego consumiera sus pertenencias. El siniestro ocurrió en el centro poblado de Chichina del distrito de Ccatcca, provincia de Quispicanchi en la región Cusco .

Según el reporte del ingeniero Mario Ramos, jefe de la oficina de defensa civil de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, el incendio se produjo por un corto circuito a raíz de unos trabajos de soldadura que se realizaban cerca de la vivienda. Las chispas alcanzaron a unos cables de energía.

Las primeras evaluaciones arrojan que se perdió implementos de cocina, alimentos, ropa, artefactos y artículos de uso personal. La vivienda presenta un daño estructural de consideración . El techo fue consumido por el fuego.

No obstante, no se registran daños personales debido a que los habitantes no se encontraban en la casa al momento del incendio. Los miembros de Defensa Civil acuden a la familia con artículos básicos mientras se coordina la refacción del domicilio afectado. Un vecino de la zona viene alojando a la familia afectada.

La persona que ejecutaba los trabajos de soldadura se comprometió a asumir económicamente los daños registrados, e indicó a las autoridades que no tuvo intención de que se produjera el siniestro.