Cusco: delincuentes secuestran y roban S/ 80.000 a una pareja de ancianos en Santiago

El distrito de Santiago en Cusco continúa siendo uno de los puntos principales de la inseguridad en la provincia. El último domingo 4 de setiembre, dos ancianos fueron secuestrados, atados y amenazados dentro de su casa de la calle Quiscapata.

Los apodados ‘Tío’, ‘Sobrino’ y ‘Gavilán’ habrían usado una copia de la llave para ingresar a la casa y sorprender a toda la familia . Fueron al menos 10 minutos de terror en los que, amenazando con cuchillos, los obligaron a revelar dónde tenían guardados los ahorros de su vida.

Este martes 6, Mercedes Saraya de 73 años y natural de Sicuani, relató a La República que los delincuentes son sus sobrinos políticos. A pesar del parentesco, a los sujetos poco o nada les importó para robar al menos S/ 80.000 de la pareja de ancianos.

Mercedes relató que imploró a los delincuentes que la desaten , que no tenía intención de escapar. “Nos amarraron con pasadores, yo estaba asustada, les pedí que me desataran porque mis manos me duelen, pero no me hicieron caso”, expresó la anciana de 73 años.

La familia logró liberarse y denunciar el robo a la Policía que en tiempo récord capturó a 2 de los implicados. Falta identificar a un tercer sujeto. Con la detención también se pudo recuperar S/ 22.000.

Mercedes es natural de Sicuani, pero ha pasado casi toda su vida en Cusco. Sus sobrinos políticos habrían usado una llave de la casa para ingresar al domicilio sin mayor problema.

Esta tarde, fueron trasladados para que pasen los exámenes médicos legales y en las próximas horas, un juez debería dictar prisión preventiva en su contra. Hasta el cierre de este informe, la Policía todavía continúa con la búsqueda del tercer implicado, así como los S/ 58.000 soles producto del robo.