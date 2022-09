Minsa anuncia que vacunación contra la COVID-19 a menores de 5 años iniciará a fines de septiembre

Jorge López Peña, titular de la cartera de Salud, se presentó este 6 de septiembre ante la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República. En una de sus intervenciones, el ministro anunció que los menores de 5 años podrán ser inoculados contra la COVID-19 desde fines del mes en cuestión.

“También darles a conocer que hemos autorizado, a través de Digemid, la presentación de las dosis pediátricas a menores de 5 años. Iniciándose la vacunación a fines de este mes” , indicó en la sesión.

Cabe resaltar que este grupo etario ha sido el último en poder ser inoculado contra el virus y que, recientemente, el Ministerio de Educación (Minedu) dispuso que el uso de las mascarillas en los colegios sea facultativo.

Ante ello, los expertos indicaron que el hecho de que este grupo de niños no tenga las vacunas no representaba ningún riesgo, pues se ha detectado que en los más pequeños no hay cuadros graves por la infección.

“Hay algo que los padres deben entender. No hay riesgo cero. Hay más riesgo que el niño fallezca en un accidente de tránsito que por el virus. El riesgo lo tenemos que asumir (...). Nunca va a pasar, tenemos que convivir con el virus y fomentar la vacunación”, recalcó el Dr. Juan Celis a La República.

Finalmente, Jorge López instó a los padres de familia a llevar a sus hijos a los vacunatorios y colocarles las dosis correspondientes contra la COVID-19.