Arequipa: productos agrícolas subirán precio por baja producción

La segunda campaña de siembra está en marcha en el país y ninguna bolsa de fertilizantes químicos adquiridos por el Ejecutivo nacional, llegó al las regiones del sur. El presidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa (SADA), Daniel Lozada, calificó como inoperante al gobierno de Pedro Castillo por la tercera compra frustrada de 65 mil toneladas de urea. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), ahora anunció que el insumo arribaría recién para noviembre.

Lozada aseguró que habrá un incremento de precios en los productos de primera necesidad, que tendría su pico más alto entre enero y febrero del 2023. “Hay productos que estan subiendo. Ya se está sintiendo el impacto”, sostuvo Lozada. Señaló que son 35 mil productores de agricultura familiar que son los más perjudicados. Explicó que para cada cultivo se necesita una cantidad diferente de fertilizantes, pero que la mayoría no pudo solventar por su altos costos. “Entonces el sembrío no se va a desarrollar, no va a crecer como debería”, sostuvo.

La oficina de la Gerencia Regional de Agricultura y Riego, considera que la producción mermaría en 20% en productos como la papa, arroz, cebolla, ajo, entre otros. Más bien descartó que haya un desabastecimiento de la canasta básica familiar.

Daniel Lozada indicó que aún sigue en pie la propuesta de traer 10 mil toneladas de urea de los Emiratos Árabes, pero con problemas. Aún no tiene la solvencia económica para hacer la compra.