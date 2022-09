Hombre fue a operarse carnosidad al INO y quedó ciego de un ojo

Un nuevo caso de negligencia médica. Luciano Gómez de la Cruz es un experimentado técnico electromecánico que necesitaba operarse una carnosidad (pterigión) que tenía en el ojo izquierdo para laborar en una minera; sin embargo, tras una primera operación en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO), los médicos a cargo le habrían perforado la córnea afectando su vista. Aunque el agraviado se volvió a operar, desde aquel momento, ya no hubo vuelta atrás.

El martirio de Luciano, quien tenía el pterigión por más de 5 años, comenzó a mediados del 2021, luego de la primera intervención. “Después de una semana (de la cirugía), regresé, pero grave porque me lagrimeaba el ojo y no podía ver nada (...) La doctora que me operó tocó la córnea”, sostuvo a ATV el afectado.

Ante este panorama, los especialistas le dieron la opción de recuperar la visión mediante un trasplante de membrana amniótica en la que Luciano tuvo que gastar 510 soles; sin embargo, tampoco funcionó. Por lo que le solicitaron un cambio de córnea.

De esta manera, el técnico tuvo que desembolsar 8.000 soles para esta nueva intervención que se realizaría en la clínica Oftalmomedic y con los médicos del INO. No obstante, tras 15 días, su cuerpo rechazó esta membrana ocular, ya que existió mal control de calidad.

“A fin de año, el INO ya no me atendía. Acudí a otra clínica y me dijeron: ‘Ya no se puede hacer nada, ya son tres operaciones’. En enero, pedí carta notarial para hacer un proceso de indemnización”, indicó a ATV.

Asimismo, Luciano también intentó conciliar con esta institución, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Por ello, él pide a las autoridades correspondientes que lo ayuden con su caso, pues es el único sustento económico de su casa.