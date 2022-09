La Libertad: Contratar policías en retiro depende del Ministerio del Interior, dice general Ríos

El jefe de la III Macro Región Policial (Macrepol) La Libertad, general Augusto Ríos Tiravanti, manifestó que la propuesta del gobernador regional Manuel Llempén Coronel con la que se busca contratar a agentes en retiro para reforzar el número de efectivos en la jurisdicción depende del Ministerio del Interior, que debe tener en cuenta la disponibilidad presupuestal.

“Toda estrategia que tiende a mejorar los estándares de seguridad es buena. Pero a quien le corresponde es al Ministerio del Interior y al comandante general (de la Policía) ver que la posibilidad de esa estrategia tenga sostenibilidad. A mí no me compete porque dentro de mi marco presupuestal no tengo la capacidad de contratar personal retirado”, aseguró Ríos a la prensa.

General Ríos indicó que gestiona más efectivos de Dinoes. Foto: Y. Goicochea/La República

El jefe policial agregó que la sostenibilidad de la referida propuesta la tiene que ver el Ministerio del Interior y la División de Administración de la Policía, pero que habría que evaluar si el planteamiento del gobernador Llempén es aplicable.

En ese sentido, Ríos Tiravanti comentó que la III Macrepol La Libertad está haciendo gestiones para que aumente el número de agentes del orden en la jurisdicción.

“Estamos en la gestión de que venga personal de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) a reforzar. Su número depende también del tema presupuestal”, reiteró el funcionario PNP.