Jóvenes fueron estafados por más de S/ 3.000 con el cuento del cobro de la lotería

Una pareja de jóvenes denunció haber sido víctimas de estafa por parte de un hombre que afirmó tener problemas en la vista y solicitó su ayuda para cobrar un premio de lotería de La Tinka. Los afectados accedieron a apoyarlo y el señor les prometió entregarles 10.000 soles a cada uno.

“Yo, por ser buena gente, estaba ayudándolo. Me dijo que no veía (...) que había ganado un millón de soles de La Tinka”, indicó uno de los agraviados en América Noticias.

Así, mientras platicaban con el estafador, apareció el cómplice, quien se unió a su conversación para ofrecerse a ayudarlos con el cobro de la lotería.

“Un señor pasó rozándole al supuesto ciego y dijo que había un número para poder llamar y sacar el dinero”, señaló la afectada.

Luego de la confirmación del retiro del efectivo, los cuatro se subieron a un taxi en la av. La Playa, en el distrito de Ventanilla. Una vez dentro del vehículo, los inescrupulosos montaron un show para estafarlos.

Según los afectados, el señor les indicó que, para confiar en ellos, debían darle un objeto de valor. Así, sin dudarlo, le entregaron todo lo que llevaban consigo; incluso la agraviada regresó a su casa para sacar más cosas. “Yo lo que saqué de mi casa es una laptop HP, mi celular y el dinero que tenía ahorrado, que eran S/2.610″, precisó.

Después de este suceso, los cuatro continuaron con el trayecto y, en el medio de la ruta, en el cruce de la av. Buenos Aires con la calle Alfonso Ugarte, en Puente Piedra, los malhechores les pidieron que se bajaran del carro.

“El señor se quedó acá. Yo recién reaccioné mientras avanzaba un poco, pero ya no estaban ni él ni el carro”, sostuvo. “Me quedé prácticamente sin nada, no tengo cómo estudiar. No tengo laptop”, añadió.