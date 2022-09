Pagó por viaje soñado, pero le robaron US$ 800: conoce la nueva modalidad de estafa turística

Pagó por el viaje soñado, pero terminó siendo una pesadilla. Tras varios meses de inoperación por la pandemia, diferentes grupos de estafadores de viajes han vuelto a resurgir. Una de sus víctimas es Ana, quien anhelaba conocer Cancún por el cumpleaños de su hijo. Es así que, tras ver en redes sociales la oferta de la empresa Resort Getaway, no dudó en reservar de inmediato; sin embargo, nunca pensó que terminaría perdiendo alrededor de 800 dólares.

El plan vacacional constaba de seis días y cinco noches en la paradisiaca ciudad mexicana, incluía cupones de descuentos, lo mejor de la zona hotelera, entre otros. No obstante, Ana no pudo viajar debido a que radica en Europa, por lo que solicitó transferir el pasaje o postergarlo. En ese sentido, la agencia de viajes le dio la opción de poder aplazarlo hasta dentro de un año.

Es así que, en enero de este 2022, la madre de familia pidió reprogramar su viaje para el 25 de marzo, fecha de cumpleaños de su menor; no obstante, Resort Getaway jamás le respondió.

“Al final, nunca me llegó al correo electrónico la reserva del hotel. Me paseaban y paseaban hasta que tuve que retornar a Europa”, sostuvo la afectada a ATV.

Ante este panorama, cuando Ana intentaba llamar para que le devuelvan el dinero, personal de este negocio le respondía, pero la dejaban en espera y nadie le daba una solución, a pesar de que meses atrás le confirmaron la posibilidad de reprogramar el paquete.

“Ellos me dijeron que no me preocupe, (afirmaron que) ‘en el momento que usted necesite retomar le viaje, tanto usted como su hijo, nosotros le reprogramamos inmediatamente y le enviamos la reserva por el correo’”, rememoró

Página oficial de la agencia de viajes. Foto: web Resort Getaway

Una vez que esta empresa logra que sus víctimas depositen el dinero, desaparecen por completo o llegan a brindarles un servicio totalmente diferente al que ofrecieron. Es así que, cuando Ana intentó ir a las oficinas de Resort Getaway, se dio con la sorpresa de que su sede no existía, pues colocaron datos falsos. Lo mismo sucedió la vez que denunció estos hechos contra Indecopi, pues tampoco dieron con la dirección. En esa línea, la agraviada exige a las autoridades justicia y que los estafadores puedan devolverle su dinero.