Con resolución falsa modifican casona en Centro Histórico de Arequipa

La casona ubicada entre el 149 y 153 de la calle Beaterio , en pleno Centro Histórico de Arequipa fue modificada por la ciudadana Yobana Zapata Yucra, dueña del inmueble. El sustento que usó para ejecutar la obra fue una resolución que desde la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) de la comuna provincial de Arequipa han declarado como “falsa”. Dicha oficina inició una indagación interna que apunta a que una trabajadora de la Subgerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas, habría ingresado el expediente en el sistema hasta emitir la resolución, pero sin informes ni el sustento debido. Incluso se falsificó la firma del titular de la GDU, Edward Pinto Salas. El caso también es investigado por Contraloría.

Vulneraron el sistema

El 11 de marzo de este año, Zapata Yucra ingresó su expediente de solicitud para la “Licencia de edificación en vías de regularización”, mediante mesa de partes y con el número 23737. De acuerdo con el encargado de Mesa de partes, Jorge Bellido Mendoza, el documento de 40 páginas fue enviado a la Subgerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas. Específicamente a las manos de la trabajadora Ana Rosa Barverena Paulet.

De acuerdo con el Sistema Informático del municipio, recién el 18 de abril, a las 6:58 de la mañana el documento ingresó a la oficina de Oswaldo Zevallos Villegas, jefe del área de Licencias de Edificación. Cinco minutos más tarde, a las 7:03 de la mañana se generó el informe 074, que fue enviado a Fredy Andia Cárdenas, especialista de Edificaciones Privadas. Algo que en palabras del mismo Zevallos es imposible. “ Puesto que en ese lapso de tiempo no se puede recepcionar, evaluar y emitir informe en tan poco tiempo” , dice en el informe que envió al gerente de Desarrollo Urbano de la comuna en medio de las indagaciones.

Además, Zevallos resalta que ese día y a esa hora, él no se encontraba en la comuna provincial, pues su ingreso lo hizo a las 8:37 de la mañana, como muestra en el registro del sistema municipal. El funcionario agrega que el expediente fue manipulado por otras personas, física e informáticamente. Y que jamás “fue derivado” a su persona. Además, añade que pidió explicaciones a sus trabajadores.

Continuando con las indagaciones, el funcionario Fredy Andia dio una respuesta parecida, pero más grave. El funcionario asegura que alguien usó su usuario para dar trámite al expediente , pero sin ninguna anotación sobre qué hacer. Es decir, solo lo movieron en el sistema, sin informes que sustenten la solicitud de la dueña de la casona. Manifiesta también que si bien el sello es correcto, cualquiera de sus trabajadores pudo usarlo, y resalta que el Visto Bueno no es suyo y que el documento no fue suscrito por él. Además, el expediente, en caso hubiese seguido el trámite regular, debió ser enviado al asesor legal de la GDU, pero no pasó así.

Acusan a Barverena

Un testimonio es clave para determinar cómo es que se pudo emitir la resolución final. La trabajadora Katherine García Gutiérrez explicó mediante un informe al gerente Pinto Salas, que el 27 de abril Barverena Paulet se acercó con ella muy temprano, como a las 7.00 de la mañana, para pedirle que genere dos números de resolución de urgencia . Se trataba de los 227 y 226 de la Gerencia de Desarrollo Urbano. El 226 estaba vinculado al expediente 23737, que hace más de un mes había ingresado la dueña de la casona.

La trabajadora detalla, que cuando generó la resolución, Barverena la tomó y junto al expediente en físico se los llevó, aduciendo que lo entregaría para que Pinto Salas los firmara. Añade que esa no es su función, pero que a veces Barverena le había hecho pedidos parecidos, por lo que no le pareció extraño.

Consultado, Pinto Salas aseguró que la resolución nunca entró a su oficina y que es “falsa”. La firma que figura es parecida pero con trazos diferentes. Es más, indicó que pidió a Ana Rosa Barverena que le de el expediente físico que se le entregó y que habría estado en sus manos durante más de un mes.

Mediante un informe, esta funcionaria no dio respuesta a si tenía o no el expediente. Al contrario se fue por la tangente . Dijo que no se le emitió memorando alguno asignándole otras funciones a las que está desempeñando. “En relación al expediente del cual hace referencia NO ESTÁ DENTRO DE MIS FUNCIONES, por lo cual, yo no mantendría ningún tipo de interés personal, administrativo o interno en agilizar o mantener un tipo de actividad respecto al expediente en mención. Por los cuál, desconozco tajantemente algún interés de mi persona respecto al expediente en mención”. Añadió que “desconozco algún tipo de injerencia o manipulación de mi persona sobre el expediente”.

En silencio

Este diario buscó a Barverena Paulet para que brinde su versión de los hechos. El día que la buscamos en su área de trabajo, sus compañeros señalaron que había solicitado vacaciones por una semana. Al día siguiente la buscamos en su casa y no la encontramos. Pero a los pocos minutos llegó al municipio provincial. Hasta allí volvimos e intentamos hablar con ella. Se negó a declarar, aduciendo que no sabía nada.

También buscamos a Yobana Zapata en la casona que modificó sin permiso. No pudimos encontrarla. Señalaron que es empresaria y que circula entre Arequipa y Cusco. La construcción fue detenida por la comuna provincial.

Municipio inició investigación

El gerente de Desarrollo Urbano indicó que la comuna provincial ya inició una investigación interna. Todos los documentos de su indagación fueron enviados a la Procuraduría Municipal para que también tome las acciones pertinentes. Específicamente realizar una denuncia ante el Ministerio Público por falsificación de los documentos.