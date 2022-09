Avril Lavigne: revendedores agreden a fans y causan disturbios en cola para el concierto en Perú

Desde muy temprano, decenas de admiradores de la cantante de pop punk Avril Lavigne han hecho colas para asegurar una ubicación que les permita ver desde una posición privilegiada a la artista. Ello debido a que hoy dará un concierto en el Arena Perú a las 9 p. m..

Según la organización del evento, todavía se abrirán las puertas a las 6 p. m., por lo que las personas aún deberán de esperar para ingresar al establecimiento y ver a la Lavigne.

Sin embargo, hay quienes pese a estar en la fila no ingresarán porque simplemente no son fans, sino revendedores. La República pudo conocer que esta práctica ocurre en cada concierto en el Perú y, lamentablemente, no es sancionado por las autoridades.

Revendedores de cola en concierto de Avril Lavigne. Foto: captura @RichardJournal

Esta vez el comunicador Richard Velazquez denunció que sujetos habían puesto bancas como una forma de apartar lugar para luego venderlos a S/ 50, S/ 100 e incluso más dinero.

“Con una sola banca pueden meter a tres personas con la excusa de que hicieron cola. Claramente, estas personas no tienen entrada para ingresar al concierto”, señaló indignado a este medio.

En el video difundido se observa cómo una mujer agrede a los fans e incluso les arroja gaseosa y una de las bancas. Esto debido a que fans reclamaron que más personas se metan en la cola y los dejen más atrás. “ Todo el grupo de vendedores se fue contra el chico intentando agredirlo con bancas, palos y hasta botellas. El serenazgo que estuvo presente no hizo nada”, resaltó Velazquez.

Incluso, añade que aún en este momento siguen colándose los revendedores ante la mirada de las autoridades.