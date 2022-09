UCV: ¿otro plagio? Tesis que asesoró docente de Ingeniería Ambiental tendría partes copiadas

Este fin de semana se tomó conocimiento de lo que sería una nueva serie de plagios en las tesis de la Universidad César Vallejo, fundada por César Acuña. Esta vez no se trata del presidente Pedro Castillo, del mismo Acuña Peralta ni de algún personaje público.

Se trata de estudiantes de Ingeniería Ambiental que sacaron sus títulos profesionales tras presentar documentos que violarían los derechos de autor. Pero no solo ello, sino que es una falta ética en cuanto a la generación de conocimiento que debería de significar realizar la tesis de fin de grado.

Un primer caso se hizo conocido por la denuncia, vía Twitter, de Gavin Jones, autor del artículo original en inglés. Él se dio cuenta del acto irregular por una notificación de Google Scholar. Los tesistas Rosalinda Altamirano y Yuder Walter Baca Podesta solo habrían traducido la investigación de Jones; es decir, la pasaron de inglés a español. Su asesor fue César Francisco Honores Balcazar.

Este mismo docente asesoró la tesis —también de licenciatura en Ingeniería Ambiental— de Lucy Miriam Flores Yunca. El estudio de la UCV lleva el título “Plásticos biodegradables como esperanza verde para la reducción del estrés ambiental: revisión sistemática”, mientras el original lleva por nombre “Pirólisis de residuos poliméricos no biodegradables para valorización energética”.

Los apartados en las que se habría incurrido al plagio, de acuerdo a una rápida revisión, son la primera parte del resumen y otros párrafos. Lo que ocurre en esta ocasión, a diferencia de la primera denuncia de copia, es que Flores Yunca, la tesista, agrega las citas de autores.

Pese a ello, al ser solo una traducción del original, se sigue considerando plagio. A continuación, dejamos algunas de las irregularidades difundidas en redes sociales.

Si se repite información tal y como aparece en un artículo, se deben poner comillas y no solo la referencia al final de la idea.

Los artículos de autores a los que cita serían de las primeras páginas, como se observa: pág. 1, pág. 2. Es decir, de sus introducciones o resúmenes.

UCV señala que asesor ha sido separado de la universidad

Susana Paredes, directora de Investigación Formativa de la Universidad Cesar Vallejo, reveló a este medio que el docente Honores Balcazar ya no forma parte de la institución. “El señor Honores Valcárzal ya no trabaja con nosotros. Trabajó hasta el semestre pasado, hasta julio, y ya no se ha renovado su contrato justamente por unos procesos administrativos que no fueron satisfactorios”, apuntó.

La no renovación de su contrato fue por parte del director de escuela de Ingeniería Ambiental. “Se corresponderá con él según corresponda y seremos muy severos”, resaltó.