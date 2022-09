Cortes de luz en Lima y Callao: horarios y distritos programados del lunes 5 al sábado 10 de septiembre

Ah. Corazón de Jesús mzs. A, B, C, D, E, H, I, J, K, M, amp. Corazón de Jesús mzs. A, B, C, D, E, F, G, h. Villa Los Reyes Nexo Nueva Generación mz. O, urb. Villa Los Reyes mz. C2, amp. Nueva Generación mzs. I, I02, I1, I2, J, J02, Ah. San Juan Bosco mzs. A, B, C, D, H.