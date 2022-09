¡Cuidado con prestar tu cuenta bancaria! Puedes terminar con denuncias y en la cárcel

La Policía Nacional desarticuló una banda criminal que se dedicaba a captar cuentas receptoras con anuncios de ‘trabajo fácil’ en redes sociales. Sujetos pedían a jóvenes incautos abrir cuentas bancarias para prestarlas a sus empleadores, quienes recibían depósitos de grandes sumas de dinero que provenían de estafas.

“¿A quién no le ha llegado un mensaje a través de las redes sociales con invitaciones a participar en un trabajo, en el cual te dicen que rápidamente vas a ganar una suma que llega hasta los 100 o 200 soles al día? Quienes caen llegan a ser controlados por estos delincuentes, que lo que quieren es utilizarlos para ganar dinero ilícito”, explicó el general PNP Carlos Céspedes en diálogo con el dominical “Domingo al día”.

El ciudadano extranjero Deiker Méndez Arias fue detenido en flagrancia por las autoridades, luego de engañar a varias de sus amistades para obtener dinero. “Me pidió mi número de cuenta para que le depositen 6.000 soles, luego de 15 días me volvió a pedir. Decía que él era extranjero y por eso no le permitían abrir una cuenta”, manifestó uno de los afectados, quien prestó su cuenta bancaria hasta en cinco oportunidades a su supuesto su amigo. En total le hicieron depósitos de 50.000 soles.

Méndez Arias llegó al Perú hace cuatro años y se asentó junto con su familia en La Victoria, y se presentó ante todos sus vecinos como un médico cubano. Empezó a trabajar en una funeraria y en la venta de comida, hasta que empezó a solicitar el préstamo de cuentas bancarias con historias falsas.

Decía que su padre se encontraba en Miami y le enviaría dinero para que abra un negocio en tierras peruanas, por lo que solicitó a varios de sus amigos el préstamo de sus cuentas; sin embargo, la verdad salió a la luz cuando los afectados empezaron a recibir notificaciones de haber sido denunciados.

“Un 19 de julio me llamaron por teléfono para decirme que me había caído una denuncia desde Chiclayo. Yo lo negaba, porque yo nunca he pedido esa cantidad de dinero, luego me puse a pensar, a recordar, y a la única persona a la que le he sacado plata del banco es a Deiker Méndez Arias”, afirmó el afectado.

Sumado a ello, meses después, una mujer de Arequipa volvió a entablarle una denuncia por estafa. Lo acusaban de haber cobrado 4.000 soles con el ‘cuento de la maleta’. Se hicieron pasar por un familiar que vive en el extranjero y le indicaron que tenía un equipaje retenido en Aduanas, por lo que debía pagar un impuesto para retirarla; situación que era totalmente falsa. De esta manera, Deiker movilizaba dinero a nombre de los incautos.

“Han logrado captar hasta a ocho personas. Si tenemos en consideración que cada uno de ellos abre hasta cuatro cuentas en diversas entidades bancarias en las cuales pueden ingresar un aproximado de S/ 5.000 u S/ 8.000, lo que puede llegar a 30.000 soles en un día”, precisó el coronel Céspedes.

Además de estafar a sus allegados, el integrante de la banda criminal también ofertaba ‘trabajo’ por medio de las redes sociales para obtener más cuentas receptoras. Así, jóvenes se presentaron a un supuesto empleo bien remunerado terminaron denunciados por estafa.