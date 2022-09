¿Cuánto gana en promedio un influencer en el Perú?

Una de las mejores opciones para invertir en publicidad por parte de las marcas son los influencers. Estos personajes captan la atención de grandes públicos a raíz del estilo de vida o contenido digital que brindan mediante sus plataformas virtuales.

La Real Academia Española (RAE) define este término como un anglicismo usado en referencia a una persona con capacidad para influir sobre otras, principalmente a través de las redes sociales. A continuación, pasaremos a revisar los ingresos que pueden percibir aproximadamente.

¿Cuánto gana aproximadamente un influencer?

Tal vez no estás consciente de ello, pero probablemente ya seas un influencer. Y es que, técnicamente hablando, si tienes al menos 1.000 seguidores, ya podrías empezar a monetizar tus posts. ¡Así como lo lees! Ahora sabrás cuánto gana uno.

Podemos encontrar cuatro tipos de influencers clasificados de acuerdo con el número de seguidores que tienen en sus cuentas:

Nanoinfluencers : Poseen entre 1.000 y 10.000 seguidores. Pueden llegar a percibir entre 10 a 100 dólares por post.

Microinfluencers: Tienen entre 10.000 hasta 100.000 seguidores. Llegan a recibir entre 100 y 500 dólares.

Macroinfluencers: Poseen entre 100.000 y 1 000 000 de seguidores. Pueden llegar a percibir entre 5.000 y 10.000 dólares por post.

Megainfluencers: Cuentan con más de 1 000 000 de seguidores. Llegan a recibir entre 1.500, 10.000 o hasta 50.000 dólares por publicación, dependiendo de su reputación y número de seguidores.

Estas ganancias son de acuerdo a un estudio elaborado por Digital Marketing Institute que, además, indica que las empresas que invierten en campañas de marketing de influencers ganan US$ 6,50 por cada dólar invertido.

Axon Marketing & Comunications, denominado ‘Marketing de Influencers Latinoamérica’, señala que cuatro de cada 10 usuarios tomó una decisión sobre un producto o servicio con base en la recomendación de un influencer. Los nichos que cuentan con más seguidores son los de entretenimiento, belleza, moda y turismo.

Y justamente, en este último nicho, se hallan a los seguidores más fidelizados, puesto que la entidad a cargo del estudio determinó que el 80% de usuarios cree que estos personajes influyen en la decisión de compra de destinos turísticos; el 75%, en la elección de aerolíneas y servicios hoteleros; y un 71%, en la selección de agencias de viaje.

Por otra parte, un reportaje emitido por el programa “América hoy”, señaló que un influencer en Perú puede percibir los siguientes montos en promedio:

US$ 500: historia de Instagram por 15 segundos.

US$ 1.000: publicar el producto o servicio en el perfil.

US$ 700: un unboxing.

US$ 800: un en vivo en Instagram.

US$ 600: un video de TikTok.

US$ 2.000: campaña de una semana en redes sociales.

A continuación, pasaremos a detallar los ingresos que pueden tener algunos creadores de contenido de acuerdo a diversas plataformas digitales y según un informe realizado por The State of Influencer Marketing 2021 y algunos portales especializados.

¿Cuánto puede ganar un influencer en YouTube?

Esta plataforma de streaming de video se rige bajo ciertos parámetros a la hora de pagar a los generadores de contenido. Algunos de ellos son:

Número de vistas: los views solo se monetizan si los usuarios hacen clic en los anuncios que aparecen durante un video o si los miran por un mínimo de 30 segundos.

Tipo de contenido: depende de los nichos. Según la web Blogger 3.0, algunas de las temáticas mejor pagadas son alojamiento, seguros, inmobiliaria, salud y bienestar.

Región e idioma: dependiendo de la ubicación de tus suscriptores y el idioma del video, podrás ganar más o menos dinero.

Asimismo, la web Hotmart indica que, por cada 1.000 vistas, un youtuber obtiene entre 50 centavos y 3 euros.

¿Cuánto puede ganar un influencer en TikTok?

Para el portal Business Insider, las ganancias en esta a plataforma se atribuyen a ciertos factores como:

El tamaño de la audiencia.

La licencia comercial.

La exclusividad de la marca.

El alcance de la compañía.

Diversas agencias de marketing y el informe The State of Influencer Marketing 2021 estiman que los influencers pueden percibir un promedio de 100 dólares por cada 10.000 seguidores. No obstante, los tiktokers reconocidos pueden ganar muchísimo más.

¿Cuánto puede ganar un influencer en Facebook?

Esta red social fue pionera en este tipo de operaciones y aún hoy en día viene siendo una fuente de ingreso importante para los generadores de contenido. Esta plataforma permite segmentar adecuadamente al público y, además del número de vistas, las ganancias están supeditadas a ciertos requisitos. Algunos de ellos, son:

Crear contenido en una cuenta permitida.

Residir en uno de los países admitidos.

Cumplir las normas comunitarias.

Compartir contenido auténtico.

Aceptar las políticas de monetización de contenido.

En esa misma línea, estudios de agencias de mediciones digitales han dividido a estos personajes conforme a sus ganancias de la siguiente manera:

Nanoinfluencers: entre 25 y 250 dólares por publicación.

Microinfluencers: entre 250 y 1.250 dólares por publicación.

Influencers de nivel medio: entre 1.250 y 12.500 dólares por publicación.

Macroinfluencers: entre 12.500 dólares y 25.000 dólares por publicación.

Megainfluencers: más de 25.000 dólares por publicación.

¿Cuánto puede ganar un influencer en Instagram?

En esta plataforma en la que la mayor cantidad de contenido es visual, las ganancias están muy ligadas al número de seguidores.

Estas dependen del cumplimiento de ciertas condiciones, como:

Número de seguidores.

Alcance de la publicación.

Popularidad y reputación del influencer.

Rubro del producto que se va a promocionar.

Asimismo, conforme a un estudio realizado por Fox Business, una persona que supere el millón de seguidores puede percibir una cantidad que oscile entre los 100.000 a 250.000 dólares anuales, con un promedio de unos 10.000 dólares por publicación.