Coronavirus en Perú: contagios por COVID-19 disminuyen desde hace seis semanas

Todos los indicadores de COVID-19 presentan un descenso desde hace varias semanas, y con ello se acerca el fin de la cuarta ola, según señaló el investigador Percy Mayta-Tristán.

No obstante, indicó que si bien se presenta una reducción de casos, hospitalizaciones y muertes a nivel nacional, no se debe bajar la guardia. “Es posible que venga una nueva ola en diciembre o enero, porque el virus no se va a ir”, alertó.

De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, el número de casos va en descenso desde hace seis semanas. Según explicó, desde el 26 de junio hasta el 23 de julio, se registró un alza de contagios hasta llegar al pico máximo. Luego de ello, se registró un descenso, reportándose 2.300 casos por día.

Señaló que, a nivel de casos y positividad, hay cuatro regiones que han terminado su ola de contagios. Estas son San Martín, Madre de Dios, Loreto, Amazonas y Ucayali. En tanto, otras ocho ya están por ese camino, y son Pasco, Callao, Huancavelica, Cusco, Cajamarca, Ayacucho y Huánuco.

Los otros indicadores también presentan una disminución. En el caso de hospitalización, el número de pacientes es menor desde hace cuatro semanas; mientras que UCI y las muertes registran un descenso desde hace tres. “No hubo un incremento abrupto de mortalidad. Sin embargo, en las cifras de UCI, hospitalización y fallecidos, aún no estamos en los niveles previos al inicio de la cuarta ola”, comentó.

Insistir en vacunación

Mayta-Tristán recalcó que se debe completar el esquema de inmunización, pues las vacunas nos protegen de desarrollar las enfermedades graves y ayudan a evitar el colapso del sistema de salud, como se vivió durante la primera y segunda ola de COVID-19. “La cuarta ola nos deja como lección es que el avance de vacunación nos ha permitido tener una ola sin tantos casos graves como las tres primeras”, precisó.

Cuestionó la poca cobertura que hemos obtenido con tres dosis de la vacuna, pues a pesar de haber transcurrido más de nueve meses desde que se inició su aplicación, solo se ha obtenido el 71,4% de su cobertura.

Agregó que la estrategia que se utiliza para el proceso de inmunización, desde la época del exministro Hernán Condori, no da resultados, por lo que se deben plantear otras medidas. “Obligar no está funcionando, sino que hay que coordinar. Se debe recuperar la confianza en la población”.

Vacunarán en Metro de Lima

A fin de cerrar brechas, se vacunará hoy a los pasajeros de la Línea 1 del Metro de Lima en la Estación Angamos, de San Borja, de 8 a.m. a 4 p.m. Asimismo, de 2 p.m. a 6 p m. en MegaPlaza, se realizará el Vacúnate en el Coney, para completar el esquema de vacunación de menores de 12 años, grupo que solo ha alcanzado el 58,7%.