Coronavirus en Perú: carné para entrar a tiendas, pero no para regresar al trabajo

El Gobierno dispuso que se continúe exigiendo el carné de vacunación contra la COVID-19 a los mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados o conglomerados.

El documento, físico o virtual, deberá acreditar que la persona recibió al menos tres dosis de la vacuna. Este se exigirá en centros comerciales, locales deportivos y de diversión, así como en restaurantes y otros. No obstante, se exceptúa a los espacios laborales, lo cual ha sido calificado como una contradicción, ya que también es un espacio cerrado.

De acuerdo con el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, no existe un adecuado cumplimiento de esta medida, ya que en la mayoría de establecimientos no se verifica la identidad de las personas. “La exigencia que había antes ya no existe, por lo que el cuidado termina siendo responsabilidad de cada persona”, comentó.

En ese sentido, insistió en que se debe mejorar el plan de comunicación del Ministerio de Salud (Minsa), a fin de dar a conocer la importancia de la vacuna para evitar muertes en poblaciones de riesgo, así como para cerrar brechas.

En tanto, el exministro de Salud Hernando Cevallos consideró que aún es necesario solicitar el carné de vacunación ya que no se ha logrado controlar la pandemia ni mucho menos alcanzar el 80% de cobertura en todos los grupos etarios. “Es conveniente que mantengamos un grado de disciplina, por lo menos hasta que la cantidad de casos disminuya considerablemente”, insistió.

Asimismo, señaló que se podría solicitar la cuarta dosis para ingresar a establecimientos, siempre y cuando vaya de la mano con el avance de inmunización. “No se puede explicar que a estas alturas todavía tengamos vacunas que no se aplican”, criticó. Y agregó que para ello debe haber estrategias homogéneas.

Adolescentes con 3 dosis

Por otro lado, los mayores de 12 años deberán contar con tres dosis para viajar por vía terrestre o aérea. Ellos también deberán presentar su carné de vacunación y acreditar su esquema de inmunización completo.

Quienes no hayan completado las dosis requeridas, de acuerdo a su edad, deberán presentar una prueba molecular negativa con fecha de resultado no mayor a 48 horas antes de abordar el transporte. En tanto, los menores de 12 años solo requieren estar asintomáticos.

Bajo nivel de vacunación

La cobertura de inmunización continúa baja a nivel nacional. De acuerdo con el analista de datos Juan Carbajal, solo se ha alcanzado el 71,4% de la población con tres dosis.

En tanto, el ritmo de vacunación en menores de 5 a 11 años, con dos dosis, apenas llega a 4 mil atenciones diarias. La República preguntó ayer al ministro Jorge López, pero este prefirió retirarse de la actividad que encabezaba en el Cercado.

Por otro lado, Carbajal alertó que, si bien ya se viene inoculando con tercera dosis a los niños de 5 a 11 años, la plataforma del Minsa aún no muestra esa información.

Datos

Ritmo de vacunación. A diario se vienen aplicando 24.500 dosis de la vacuna contra la COVID-19. Hay una caída del 70%.

Playas. El DS n.° 030-2022-PCM tampoco establece que se solicitará el carné de vacunación en playas, lagunas o ríos.