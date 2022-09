Chiclayo: ambulantes toman las calles del mercado Modelo a casi un año del desalojo

Este sábado 3, los comerciantes ambulantes volvieron a tomar las calles adyacentes al mercado Modelo tras casi un año de ser desalojados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH). Este hecho generó conatos de enfrentamiento entre los informales con los agentes de Serenazgo y policías municipales, quienes decomisaron sus productos.

Los vendedores informales se concentraron en la calle Arica, donde exigieron al alcalde Marcos Gasco que establezca el diálogo para encontrar alternativas de solución, ya que afirmaron que necesitan trabajar para alimentar a sus familias, que también resultaron afectadas por la COVID-19.

“Los ambulantes regresan a las calles porque no hay una alternativa por parte del burgomaestre. Se han presentado diferentes documentos, pero hasta el día de hoy no se plantea nada. Nosotros tenemos carencias urgentes, como es llevar el pan de cada día a nuestros hijos. (…) No estamos aquí (mercado Modelo) por capricho, sino por necesidad” , señaló el comerciante Renzo Hernández para La República.

Asimismo, precisó que los planes de reubicación que impulsó el ayuntamiento no resultaron efectivos, puesto que no están acorde a la realidad. “Nos tratan de delincuentes y no es así. Si estamos en las calles, es para llevar alimentos a la familia. A quienes intentaron reubicar han regresado porque no prosperó la medida, debido a que el alquiler de un puesto de venta en el exasilo de ancianos cuesta S/ 3.000″, insistió.

Los agentes de Serenazgo intervinieron ante la presencia de los ambulantes. Foto: Rosa Quincho/URPI-LR

Compromiso municipal

Por su parte, el subgerente de Seguridad Ciudadana de la municipalidad de Chiclayo, Luis Miranda, aseguró que este problema solo lo protagonizan un grupo de personas.

“Son más de 7.000 ambulantes que fueron desalojados en octubre de 2021, pero ahora algunos intentan tomar las calles. Es por eso que se realiza un patrullaje integrado con la Policía. Son 550 serenos y policiales municipales que brindan seguridad en el mercado Modelo, pues el objetivo es entregar las calles limpias a la próxima gestión”, aseguró.

Luego de las declaraciones del funcionario municipal, los trabajadores informales protagonizaron conatos de enfrentamiento con los policías ediles, ya que les decomisaron los artículos de venta (ropa y frutas).