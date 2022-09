Arequipa: prohíben a funcionarios de salud dar información a los periodistas

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) extendió “la mordaza” a sus directores, así como lo dispuso días atrás la gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, para sus gerentes regionales.

Mediante el oficio múltiple N° 061-2022 del 31 de agosto, el titular de la Geresa, Christian Nova Palomino, dispuso que las declaraciones a los medios de comunicación “será únicamente del gerente regional”. “Si algún jefe de oficina es requerido a declarar debe ser con previa autorización de esta gerencia”, señala el documento.

El oficio es firmado por Nova y hace referencia al oficio múltiple N°075-2022 en el que Gutiérrez dispone que solo ella o el gerente general del GRA, Yony Apaza, son los únicos que pueden brindar información a los medios de comunicación. La consejera y presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Regional de Arequipa (CRA), calificó la disposición de “burocrática” que afectaría la difusión de temas sensibles como la pandemia del COVID-19 o recientemente con la de la viruela del mono. “No me parece lo correcto. No debe meter a todos en el mismo saco. ¿En que perjudicaría que declaren o no? Ellos declaraban y no había problema. No es adecuada la disposición”, sostuvo la consejera.

Se lava las manos

Sobre el tema la propia gobernadora regional, intentó poner paños fríos a la situación. Gutiérrez indicó que hubo un error en la disposición emitida. “Pido disculpas porque hubo un malentendido. Se ha pasado un memorándum equivocado. He pasado el memo indicando cual era la situación y lo que se ha quedado es respetar lo que se ha quedado en reuniones”, declaró la autoridad en la inauguración del centro educativo primario San José de Calasanz en el distrito de Cayma.

Si hubo un error, ¿por qué el gerente de Salud emitió un oficio haciendo extensivo su disposición?, se le consultó. Gutiérrez adujo que se emitió un nuevo documento rectificando el oficio N° 075-2022 y que se debió comunicar el jueves 1 de setiembre. En ese caso, la autoridad regional refirió que Nova debe hacer lo propio con su oficio dando cumplimiento a lo ahora dispuesto.

La gobernadora negó que haya una segunda intención de que sus funcionarios no informen sobre los temas regionales. O que sea una actitud ante las denuncias sobre irregularidades en su gestión. “He tratado de ser lo más responsable”, sostuvo y negando que en su gestión de transición se haya cometido corrupción. Gutiérrez resaltó que en reunión días atrás con la decana del Colegio de Periodistas de Arequipa, Flor Muñoz, se acordó que se coordinarán las entrevistas con los medios de comunicación previa coordinación con el jefe de Imagen Institucional. “La ley nos indica que tenemos que tener reserva en ciertos casos, yo como gobernadora y los gerentes podemos dar las entrevistas”, refirió.

De otro lado, ante la protestas de los familiares de los mineros fallecidos en enfrentamientos por concesiones mineras en la provincia de Condesuyos, la autoridad indicó que han hecho lo posible por instaurar tranquilidad en la zona. Sostuvo que producto de esa labor ocurrió el accidente que cobró la vida del conductor de la unidad que trasladaba a los funcionarios de la Gerencia Regional de Energía y Minas.