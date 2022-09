Trujillo: nuevo alcalde anuncia la evaluación del trabajo de los gerentes

Con información de Yolanda Goicochea / URPI-La República

El regidor Noé Anticona Solórzano asumió este viernes, por un mes, como alcalde provisional de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), tras la licencia de la también alcaldesa interina Sandra Trujillo Marreros, quien postula por segunda vez a una regiduría en dicha comuna. El burgomaestre interino anunció la evaluación del trabajo de los gerentes.

“Los conozco a todos, son buenas personas, hacen su esfuerzo, pero si hay que cambiar a alguno, en su momento lo anunciaré. Estaremos acá un mes; que nos ayuden a trabajar lo que mínimamente se puede hacer en un mes. Si no lo pueden hacer o no tienen la actitud positiva, ahí sí tendrán que dar un paso al costado por lo menos por 30 días”, aseveró Anticona.

Nueva gestión edil tomará acciones inmediatas para limpieza de Trujillo. Foto: La República

En esa misma línea, señaló que le preocupa la existencia de muchas personas contratadas que se encuentran sin sus debidos documentos en regla.

“Eso dejará de ser así. ¿Qué hacemos si después la carga de impagos se acrecienta en el municipio? Voy a pedir la relación de cuántos trabajadores están sin contrato, veo cantidad de gente. Creo que acá (despacho de alcaldía) basta con mi secretario y los señores que ayudan, un par de personas. Yo no voy a despedir a nadie. Toda persona que no tiene contrato ya desde mañana no debe estar acá”, puntualizó.

El alcalde manifestó también que verá las acciones prioritarias para el ordenamiento y limpieza de la ciudad, lo cual dependerá del presupuesto.

“Todo se hace con presupuesto. Espero tener una reunión con el jefe de presupuesto y el gerente encargado para no engañar a la ciudad. Felizmente no estoy en campaña y podemos decir las cosas como son. Sé que hay muchísimos pedidos de los vecinos, pero lo que podemos hacer será de acuerdo a la realidad. Lo que les ofrezco es limpiar la ciudad y que los jardines tengan belleza”, enfatizó Noé Anticona.