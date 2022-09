Se viene nuevo boom del cobre con autos eléctricos

La presencia del presidente de la República Pedro Castillo en la Convención Minera - Perumin 35, está en duda. Víctor Gobitz, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que organiza el mayor cónclave minero en Latinoamerica, explicó que se le cursó la invitación. “Es una tradición que el presidente lo clausure. Esperamos contar con su participación”, sostuvo durante la conferencia de lanzamiento del evento que se desarrollará entre el 26 y 30 de setiembre en el Centro de Convenciones Cerro Juli.

A pocos días de reanudarse Perumin, tras dos años de pandemia, Gobitz remarcó que la relación del sector minero con el Gobierno es cordial y a través del Ministerio de Energía y Minas. Ante la paralización de la producción de unidades mineras como Las Bambas (Cusco) o Cuajone (Moquegua) meses atrás, señaló que se debe buscar una relación madura con las comunidades y “pensando cómo la minería ayuda al desarrollo del territorio”. “Debemos tener una misma mirada con el Gobierno. No puede ser una relación transaccional y que la minería sea vista como un punto de peaje, porque el dinero de ese peaje se va. Lo que tengo que hacer es buen uso del dinero en cerrar brechas, en mejorar servicios ese va a ser un punto de debate que sigue abierto”, remarcó Gobitz.

Nuevamente Tía María podría ser un punto de discusión en el certamen. El presidente de IIMP, aseguró que el país no puede darse el lujo de no ejecutar este proyecto cuprífero sabiendo la pobreza que padece mucha población. “Tia María es ideal en un país como el nuestro en que tenemos una pobreza que resolver. No podemos darnos el lujo de prescindir del proyecto”, aseguró.

Pidió no centrar la discusión en la dicotomía sí o no, sino de hacer una reflexión más profunda de si el país quiere tener como pilar de desarrollo a este sector productivo.

Además el directivo vaticinó una gran oportunidad para la región de Arequipa y el sur del país ante la transición de demanda de combustibles fósiles (petróleo) por los minerales entre ellos el cobre. Un auto eléctrico requiere más minerales que uno convencional por ejemplo. “El Perú junto con Chile son los países que tienen las mayores reservas de cobre, que es uno de los metales que van a ser empleados en este cambio”, sostuvo.

Gobitz señaló que el precio de este metal se incrementará y por lo tanto hay una oportunidad de que ambos países se conviertan en los principales “vehículos para acelerar el desarrollo”. “Particularmente Arequipa con Cerro Verde, Zafranal, Tía María, tiene la oportunidad de convertirse en el nudo logístico de toda la minería del sur”, subrayó.

Tras la conferencia, los organizadores realizaron un recorrido por las 14 hectáreas de Cerro Juli que son intervenidas para el evento. Los trabajos estan en un 85 % de avance. ❖

Salas llevarán nombres de “mártires”

Para esta edición, la organización dispuso nombrar a sus salas con el nombre de mineros que fueron víctimas del terrorismo en los 80 y 90. Entre ellos está David Ballón,Nilos Ríos Quintero, Herbert del Carpio y Edgardo Quispe, Adolfo Médico y Luis Tukumine, Camilo Zeballo, Hermanos Ticlavilca y Julio Huamán Huaroc. Este ultimo ayudó a construir el túnel que sirvió de asalto para rescatar a los secuestrados por el MRTA en el Embajada de Japón en 1997.